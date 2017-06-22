«للحمّامات».. طابع خاص في الحضارة الإسلامية

مجدي عثمان (القاهرة)







«مَنْ يَطْلُبِ العافيةَ مِنْ ربٍّ لطيفٍ فليقصُدِ اللهَ ثمَّ حمَّام العفيف» عبارة كُتبت على لوحة تعود إلى القرن السابع الهجري، وُجدت في جنوب جامع العفيف في الصالحية بدمشق، ولعل ذلك يؤكد ما ذكره علي الصولي في كتابه «قراءات في الفكر المعماري والعمراني العربي الإسلامي» من أن الحمام كان يحتل المرتبة الثانية بعد المسجد الجامع في تراتبية المؤسسات، حيث أضحى مكملاً ضرورياً للمسجد، بدليل أن موقع بنائه كان قريباً من المسجد، حيث ظل الحمام إرثاً تتوارثه الحضارات بعد الحضارتين الإغريقية والرومانية، حتى غدا ذا طابع خاص في الحضارة الإسلامية التي حافظت على مكوناته المعمارية الأساسية، وأضافت إليه من روحها وتعاليم دينها ليصبح تقليداً إسلامياً أصيلاً.



أشار ابن سينا إلى الشكل الأمثل لعمارة الحمام بقوله: خير الحمام ما قدم بناؤه واتسع فضاؤه وعذب ماؤه، وذلك لأن العذب يبرئ ويرطب أكثر بخلاف الملح، فإنه لا يخلو من أجسام تؤذي البدن، الاحتفاظ بها جملة كما هي، وهذا باعتبار الأصل وبالنظر كحفظ الصحة، وقد تعرض حالات يكون الملح فيها أولى، وذلك في معالجة الأمراض.

كما خص داوود الأنطاكي في كتابه «تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب» عدداً من الصفحات لنفس الغرض، حيث قال: وصورته - الحمام - التي ينبغي أن يكون عليها التربيع لقرب هذا الشكل من الصحة، وأفضل الحمام مطلقاً حمام عال، مرتفع في البناء، لئلا يحصر الأنفاس المختلفة فيفسد بها، وينحل البخار الصاعد، لا سيما إن طال عهده، أي قدم بناؤه، لأن الجديد فاسد بأبخرة الأحجار والطين، وعفونة ما يشرب من الماء في أجزائه.

