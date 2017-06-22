الخيم الرمضانية تحتفي برمضان وتستعد للعيد

أحمد النجار (دبي)

الخيم الرمضانية ترتبط بخصوصية شهر رمضان المبارك وروحانيته وجماليات لياليه ودفء طقوسه، حيث تساهم في توفير منصات أنيقة بلمسات عربية متميزة وديكورات تبعث على السعادة، تتوافد إليها العديد من العائلات الأصدقاء من جنسيات مختلفة ليجتمعوا ضمن مأدبة واحدة لتناول الإفطار أو السحور، كما يتخللها جلسات مريحة لتبادل الأحاديث وتعميق أواصر التواصل الاجتماعي، فالغاية الأسمى من الخيم لا تقتصر على تناول الطعام، بل تمتد إلى تعزيز الترابط العائلي والاحتفاء بشهر رمضان، بالإضافة إلى الاستعداد لاستقبال أيام العيد.

وقالت نسرين عاطف سورية زائرة رفقة صديقاتها وأطفالهن، إن أكثر ما يجذبها إلى الخيم الرمضانية برنامجها الترفيهي المخصص للصغار، نظراً لحاجتها إلى قضاء وقت أطول مع صديقاتها وتبادل الأحاديث والسمر والاستمتاع بالأجواء الرمضانية من دون انشغال بمتطلبات الأطفال التي لا تنتهي، وقد وجدت في إحدى الخيم ركناً خاصاً يتضمن العديد من خيارات الألعاب المسلية ليمرح عليها أطفالها بمتعة وسعادة.

المطبخ الإماراتي

وبالحديث عن قائمة الإفطار والسحور التي تميز الخيم، قالت نيرمين أبو شناف مسؤولة التسويق في فندق ميدان، إن ما يميز بوفيه الإفطار بالخيم الرمضانية، تقديم أشهى المأكولات العربية والعالمية المستوحاة من مطابخ عربية وعالمية يقوم بتحضيرها فريق الطهي المتخصص، كما تحتوي تشكيلة واسعة من الأطباق التقليدية المميزة من إبداعات المطبخ الإماراتي والمصري والسوري واللبناني بجانب اختيارات خاصة من المطابخ الأوروبية والآسيوية.