سميحة الزرعوني تتقن لغة العطاء الإنساني

هناء الحمادي (الشارقة)

منذ طفولتها كانت محبةً للتحصيل العلمي وبالأخص في مجالي الرياضيات والأحياء، كان قرارها بدراسة مجال الهندسة الكهربائية نابعاً من رغبتها في خدمة وطنها، فالتحقت بكلية الهندسة في جامعة الإمارات وتخرجت منها عام 1998، وعملت مهندسة معدات طبية بديوان وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتعتبر من أوائل مهندسي المعدات الطبية المواطنين على مستوى الوزارة.

سميحة الزرعوني رئيس قسم المعدات الطبية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع امتازت في فترة عملها بالعديد من الإنجازات المتميزة والتي كانت لها الأثر الكبير والواضح في تطوير الكثير من أقسام المستشفيات، ولم تقتصر إنجازاتها على المجال المهني والوظيفي، إنما لها حزمة مشاركات وأعمال تطوعية في المجال الاجتماعي والإنساني والبيئي تصل إلى أكثر من «1500 ساعة تطوع» أهلتها للحصول على العديد من الشهادات ونيل الألقاب منذ التحاقها بالعمل التطوعي.

العمل التطوعي

تعشق عالم التطوع وحب العمل التطوعي الخيري، فالعطاء سعادة.. هذا ما تعلمته من والدتها التي لها أثر كبير في حبها للعمل الإنساني والتطوعي، حيث كانت وما زالت من أصحاب الأيادي البيضاء الخيرة في العطاء بمساعدتها للفقراء والمحتاجين والأيتام والأسر المتعففة والعمال لإدخال الفرحة والبهجة في قلوبهم طوال العام.. واختيارها الجانب الاجتماعي والإنساني في العمل التطوعي كمتطوعة نتيجة حبها للخير بلا حدود والعطاء الإنساني بلا مقابل، حيث تزرع أملاً لكل يتيم، لكل فقير، لكل محتاج، لكل كبير بالسن حتى تحصد خيراً وأجراً.