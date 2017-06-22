وللنسيان فوائد أيضاً!

ترتبط صورة المخترعين والفلاسفة لدى الكثيرين بشرود الذهن. التجسيد الأبرز لهذا الأمر يتمثل على ما يبدو في عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتين، الذي عُرف في فترةٍ من حياته بأنه كثير النسيان على الرغم من ذكائه الشديد.
ولأمدٍ طويل، أثار هذا التزاوج بين ضعف الذاكرة والعبقرية حيرة علماء الأعصاب ممن رأوا أن كثرة النسيان تشكل قصوراً في قدرات المخ.
غير أن دراسةً جديدة خَلُصَتْ إلى نتائج ربما ستنهي هذا الجدل، بعدما اكتشف القائمون على إجرائها إن النسيان يشكل عاملاً رئيسياً في عملية التعلم.
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وأفادت النتائج بأن نسيان معلومةٍ ما لا يعني قصوراً في قدرات المخ، وإنما قد يشير إلى محاولته الجاهدة لإبعاد ذكرياتٍ بعينها عن الطريق، بهدف التركيز على أمورٍ أكثر أهمية.
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وأضاف أن الاحتفاظ بكل التفاصيل التي تختزنها ذاكرة المرة سيجعل من العسير عليه «الوصول إلى قرارات مستنيرة».
وبينما ركزت الأبحاث السابقة التي تناولت مسألة قوة الذاكرة على «مدى ثبات المعلومات» في الذهن، أشار الباحثون الذين أجروا الدراسة الجديدة إلى أنهم يفترضون أن التفاعل بين «ثبات المعلومات وزوالها (من الذاكرة) هو ما يسمح باتخاذ قرارات ذكية في بيئات صاخبة ومتحركة».
ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن الورقة البحثية، التي أعدها هؤلاء الخبراء، إشارتها إلى أن زوال المعلومات من الذهن، أو نسيانها بالأحرى، يجعل الذاكرة أكثر مرونة لأنه يقلل تأثير «المعلومات التي عفا عليها الزمن على عملية اتخاذ القرارات» التي يُعتمد فيها على استدعاء الخبرات السابقة.