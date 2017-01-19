السودان يشكر الإمارات على دعمها لرفع العقوبات

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس، الفريق طه عثمان أحمد الحسين المبعوث الشخصي للرئيس السوداني، وزير الدولة مدير مكتب رئيس الجمهورية.

حيث نقل الضيف تحيات الرئيس الفريق عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات قيادة وشعباً دوام الرقي والازدهار.

وقدم مبعوث رئيس الجمهورية السوداني الشكر والتقدير لحكومة وشعب الإمارات على مواقفهم الداعمة في رفع بعض العقوبات الأميركية الاقتصادية المفروضة على جمهورية السودان.

وجرى بحث تعزيز العلاقات الأخوية وتطويرها وتنميتها، بما يعود بالخير على الشعبين والبلدين الشقيقين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.