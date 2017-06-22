دبي وأبوظبي ضمن الأعلى تكلفة في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

حلت دبي وأبوظبي في المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة مدن الشرق الأوسط الأعلى تكلفة للمعيشة بالنسبة إلى المقيمين، وذلك وفق دراسة أجرتها «ميرسر» حول تكاليف المعيشة 2017.

ويشهد التصنيف العالمي صعود دبي مرتبة واحدة من العام الماضي، لتصبح دبي في المرتبة العشرين لأغلى المدن في العالم، في حين حلت أبوظبي في المركز الثالث والعشرين، بعد أن صعدت نقطتين عن العام الماضي.

ويأتي ارتفاع التصنيف العالمي منسجماً مع الاتجاه الأوسع لارتفاع التكلفة في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. وفضلاً عن دبي وأبوظبي، ظهرت مدن أخرى في الشرق الأوسط على قائمة أعلى مئة مدينة تكلفة في العالم، ومنها الرياض (52)، بيروت (53)، المنامة (55)، عمان (59)، ومسقط (92).

وتمكنت العاصمة البحرينية المنامة الصعود لأكبر عدد من المواقع بين مدن الشرق الأوسط، حيث صعدت 16 مركزاً من ترتيبها في العام الماضي، كما ارتفعت الرياض خمسة مراكز ومسقط مركزين. وفي الوقت نفسه، سجلت بيروت هبوطاً بواقع مركزين، وعمان تسعة مراكز والدوحة خمسة. وهناك مدن شرق أوسطية أخرى خرجت من قائمة أغلى مئة في العالم، وهي جدة (117)، مع أنها ارتفعت أربعة مراكز، ومدينة الكويت (111)، وإسطنبول (142)، والقاهرة (183)، حيث انخفضت هذه المدن بواقع ثمانية وواحد وأربعين واثنين وتسعين مركزاً على التوالي.