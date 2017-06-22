استاد هزاع بن زايد يحتضن مباراة الإمارات والسعودية

دبي(الاتحاد)

أجلت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة في اجتماعها أمس، برئاسة مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، اعتماد برنامج إعداد المنتخب الأول استعداداً لمباراتي السعودية والعراق في الجولتين الأخيرتين لتصفيات الدور الحاسم المؤهلة لكأس العالم 2018 والمقررتين يومي 29 أغسطس وسبتمبر المقبلين، لمزيد من الدراسة، وقررت اللجنة اختيار استاد هزاع بن زايد بالعين، لإقامة مباراة الأبيض أمام نظيره السعودي في الجولة المقبلة للتصفيات.

ووافقت اللجنة على تعيين الصربي ليوبينكو درولوفيتش مدرباً لمنتخب الشباب مواليد 1999 خلال مشاركته المقبلة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2018، فيما أسندت مهمة تدريب منتخب الناشئين مواليد 2002 للمدرب الكرواتي فيردو لوبن، إلى جانب عبد الرحمن الحداد كمدرب مساعد.

واعتمدت اللجنة برامج إعداد المنتخبات الوطنية (الأولمبي، الشباب 1999، الناشئين 2002، الأشبال 2003) استعداداً للمشاركات الرسمية المقبلة، حيث يخوض المنتخب الأولمبي تجمعاً داخلياً في دبي في الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو، يليه معسكر خارجي في مدينة الرياض من 2 إلى 6 يوليو، يخوض خلاله منتخبنا الوطني مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي الشقيق يومي 3 و 5، ثم معسكر داخلي في العين من 7 إلى 14 يوليو، تتخلله مباراة ودية مع منتخب طاجيكستان يوم 10 يوليو، وذلك استعداداً لانطلاق التصفيات الآسيوية من 15 ولغاية 19 يوليو في مدينة العين.

في المقابل اعتمدت اللجنة ثلاثة معسكرات داخلية لمنتخب الشباب مواليد 1999 في الفترات من 9 إلى 13 يوليو، ومن 16 إلى 20، ومن 23 إلى 31 من الشهر ذاته، يليه معسكر خارجي وثلاث مباريات ودية في الفترة من 3 إلى 14 أغسطس، ثم دورة ودية دولية يخوض خلالها 3 مباريات ودية في الفترة من 15 لغاية 25 أغسطس، يليها تجمعات داخليه للمنتخب ولعب 5 مباريات وديه من 25 أغسطس لغاية 13 أكتوبر، وبعد ذلك يدخل الأبيض الشاب معسكراً خارجياً و4 مباريات ودية من 15 أكتوبر ولغاية 30 أكتوبر، استعداداً لتصفيات كأس آسيا تحت 16 سنة في دولة قيرغيزستان في الفترة من 31 أكتوبر ولغاية 8 نوفمبر.

إلى جانب اعتماد برنامج منتخب الناشئين الذي تضمن بدوره إقامة ثلاثة معسكرات داخلية، الأول من 2 إلى 6 يوليو، الثاني من 9 ولغاية 13 من الشهر ذاته، والثالث من 16 إلى 20 من الشهر نفسه، يليها دورة ودية دولية وخوض 3 مباريات ودية من 5 إلى 15 أغسطس، ثم معسكر داخلي ومباراتين وديتين في الفترة من 19 أغسطس ولغاية 7 سبتمبر، يليه معسكر خارجي آخر وخوض مباراتين وديتين خلال الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر، ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس آسيا تحت 19 سنة في قطر في الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر.

وأقرت اللجنة إقامة معسكر داخلي لمنتخب الأشبال مواليد 2003 من 1 إلى 10 أغسطس، يليه معسكر خارجي وخوض 4 مباريات ودية من 13 إلى 28 أغسطس، والمشاركة في بطوله وديه تحت 14 سنة في الصين، خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر. على جانب آخر غاب المدرب عبدالله صقر عن حضور اجتماع لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة أمس برئاسة مروان بن غليطة، وهو الاجتماع الثاني على التوالي بعد الأول في مايو الماضي الذي يتغيب فيه صقر عن الحضور، حيث ترجح التكهنات اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهامه كعضو في اللجنة التي تمت إعادة تشكيلها مؤخراً.