«هايلاند ريل» ينتزع لقب سباق برنس أوف ويلز ستيكس للفئة الأولى

محمد حسن (دبي)

شهدت سباقات اليوم الثاني لسباقات مهرجان رويال اسكوت بإنجلترا أمس إثارة وتنافسا مثيرا في الأشواط التي أقيمت، وأسفرت عن فوز الجواد «هايلاند ريل» لإسطبلات باليدويل بإشراف ايدن اوبراين وبقيادة ريان مور لقب الشوط الرابع والرئيس على لقب سباق برنس أوف ويلز ستيكس للفئة الأولى البالغ إجمالي جوائزه المالية 750 ألف إسترليني، وقطع الجواد البطل المسافة البالغة 2000 متر في زمن قدره 2:05:04 دقيقة، وحل في المركز الثاني بفارق 1,25 طول «ديكوريتد نايت» ممثل الكويت الحميضي وعماد الصقار، فيما جاء في المركز الثالث «اوليسيس» بإشراف مايكل ستاوت.

وحلق الجواد «لو بريفيدو» للأمير فيصل بن خالد آل سعود وبإشراف اندريه فابر وبقيادة بيير شارل بوديت بلقب السباق الافتتاحي «جيرسي ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 90 ألف جنيه إسترليني، وسجل البطل زمناً قدره 1:25:05 دقيقة، وحل في المركز الثاني «سبيريت اوف فالور» لإسطبلات باليدويل، فيما جاء في المركز الثالث «مبتسم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

وانتزعت المهرة «هارتيج» لهوت اند تروت ريسنج كلوب بإشراف المدرب كلايف كوكس وبقيادة آدام كيربي لقب سباق كوين ماري ستيكس المخصص للمهرات في سن السنتين للفئة الثانية لمسافة ألف متر البالغ جائزته المالية 110 آلاف جنيه إسترليني، وقطعت المهرة البطلة المسافة في 59:63 ثانية.

وعبس الحظ للفرس «يوشاريت» لجودلفين بإشراف اندريه فابر بقيادة مايكل بارزلونا بعد حلولها في المركز الثالث في سباق دوق كامبريدج للفئة الثانية لمسافة 1600 متر والمخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق البالغ جائزته المالية 201,500 ألف جنيه إسترليني، وكانت «لاف الاود» لجودلفين، المرشحة الأولى قد انسحبت من السباق بسبب حرارة في الساق.