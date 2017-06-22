الأمم المتحدة تجدد النداء لتمويل المساعدات الإنسانية

جنيف (رويترز)

وجهت الأمم المتحدة، أمس، نداءً جديداً للمانحين، وقالت: «إنها لم تتسلم سوى ربع الأموال التي طالبت بها، وهي 23.5 مليار دولار لتمويل برامج المساعدة الإنسانية حول العالم في 2017». وتقدم المنظمة مساعدات إغاثة للمدنيين المتضررين من الصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى 20 مليون شخص، يواجهون المجاعة في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.

وقالت الأمم المتحدة في بيان: «تزداد الأعداد بسبب الكوارث الجديدة، وتدهور الحالات الطارئة المستمرة منذ وقت طويل». وذكرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستراجع مساهماتها في وكالات الأمم المتحدة.

ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة فقد قدمت الولايات المتحدة 1.6 مليار دولار تلبية لنداء المنظمة الدولية أي ربع المبلغ الذي تسلمته الأمم المتحدة، وهو 6.2 مليار دولار. وناشدت الأمم المتحدة في ديسمبر تقديم 22.2 مليار دولار لهذا العام.

لكن المنظمة قالت: «إن الفيضانات في بيرو، والجفاف في كينيا، وتصاعد العنف في جمهورية الكونجو الديمقراطية، رفعت العدد الإجمالي لمن يحتاجون المساعدات إلى 141 مليون شخص في 37 دولة،

من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أمس، تعيين الدبلوماسي الروسي فلاديمير فورونكوف كأول رئيس لمكتب مكافحة الإرهاب المستحدث في المنظمة الدولية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن فورونكوف: «سيؤمن قيادة استراتيجية لجهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، ويشارك في عملية اتخاذ القرار في الأمم المتحدة».