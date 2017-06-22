تحرير 31 رهينة ببلدة هاجمها متشددون بالفلبين

مانيلا (وكالات)

قال متحدث باسم الجيش الفلبيني، إن المتشددين الذين اقتحموا مدرسة ابتدائية ببلدة في جنوب البلاد أمس، لاذوا بالفرار وتركوا 31 رهينة بلا أذى، بينهم 12 طفلاً.

وقال البريجادير جنرال رستيتوتو باديلا «انسحب العدو انسحاباً متسرعاً تاركاً خلفه 31 رهينة، بينهم 12 طفلاً». وذكر أن الجنود طوقوا المدرسة لأن المتشددين زرعوا عبوات ناسفة حول المنطقة.

وأضاف أن الجنود يلاحقون المتشددين، الذين قال إنهم أعضاء بجماعة «مقاتلي بانجسامورو» المتشددة.

وكان مسلحون موالون لتنظيم «داعش» اقتحموا بلدة في جنوب الفلبين في ساعة مبكرة من صباح أمس، واحتجزوا رهائن واشتبكوا مع القوات الأمنية لساعات.

وقال المسؤول بالشرطة روميو جالجو، إن المتشددين المسلحين، الذين بلغ عددهم نحو 300 شخص، هاجموا مراكز أمنية في قرى مالاجاكيت وسيمسيمان وبانوكاجون في بلدة بيجكاوايان في إقليم نورث كوتاباتو، على بعد 896 كيلومتراً جنوب مانيلا.

كما قام المتمردون بنهب مدارس ابتدائية في قريتي مالاجاكيت وسيمسيمان، وذلك بحسب ما قاله رئيس شرطة البلدة ريلان مامون.

وأوضح مامون لإذاعة مانيلا «نعتقد أن المسلحين يريدون بث الخوف، لكي يظهروا للمواطنين أنهم موجودون في المنطقة».

وقالت المتحدثة باسم شرطة الإقليم جوسي بيري، إن أكثر من 900 شخص من القرى المتضررة اضطروا للفرار من منازلهم.