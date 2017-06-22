الإمارات تدين الحادث الإرهابي في بلجيكا

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات، أمس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة القطارات المركزية في العاصمة البلجيكية بروكسل التي أعيد فتحها، والذي نفذه مغربي، قُتل على يد الشرطة، فيما طوقت الشرطة البلجيكية منطقة محطة قطارات في مدينة نامور، بعد العثور على «طرد مشبوه» أمامها.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، والذي يستهدف الجميع من دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

كما أكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة البلجيكية في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها، والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

من جهة أخرى، طوقت الشرطة البلجيكية منطقة محطة قطارات في مدينة نامور جنوب بروكسل، وذلك بعد العثور على «طرد مشبوه» أمام محطة للقطارات. وقالت الشرطة: «إنه تم إغلاق المنطقة أمام السيارات والمشاة». كما أعلنت الشرطة المحلية أمس، أن عملية شرطية جرت بمدينة أنتويرب بوسط بلجيكا.