إسرائيل تعتقل والدة مهاجم فلسطيني

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، حملة مداهمة واسعة لقرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت خلالها منازل الشهداء الثلاثة منفذي عملية القدس، واعتقلت والدة أحد الفلسطينيين الذين نفذوا الجمعة هجوما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، أدى إلى مقتل شرطية إسرائيلية، بعد أن أشادت بأفعاله بحسب.

رافقت قوات الاحتلال جرافة عسكرية بهدف إزالة المتاريس التي أقامها الشبان خلال ساعات الليل لصد الاقتحامات المباغتة وسط تخوفات في صفوف الأهالي من قيام الاحتلال بهدم المنازل. واقتحمت قوات الاحتلال منازل الشهداء الثلاثة عادل عنكوش، وبراء صالح، وأسامة عطا، وجرى تفتيشها والتحقيق مع أهلها واستفزازهم. وتصدى الشبان لقوات الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة، أغلق على إثرها أهالي القرية الطرقات، وأشعلوا الإطارات المطاطية، حيث أطلق الجنود القنابل الصوتية بكثافة خلال المواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام والدة الشهيد عادل عنكوش من منزلها بعد تفتيشه والتحقيق مع ساكنيه، وجرى نقلها إلى جهة غير معلومة.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس: «إنه في وقت مبكر أمس، قامت القوات باعتقال والدة أحد المهاجمين، بسبب دعواتها مؤخراً في نهاية الأسبوع إلى ارتكاب هجمات إضافية ضد اليهود، وبسبب خطابها العنيف الذي يحرض على الكراهية».