خادم الحرمين يزور موسكو الشهر المقبل

الرياض (د ب أ)

يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية في أوائل الأسبوع الثاني من يوليو المقبل زيارة رسمية إلى روسيا، تستغرق يومين، هي الأولى له إلى موسكو منذ توليه مقاليد الحكم.

وقالت مصادر دبلوماسية في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية: إن الملك سلمان سيبحث خلال الزيارة، التي ينتظر أن يرافقه خلالها عدد من كبار المسؤولين السعوديين، مع الرئيس الروسي، عدداً من الملفات السياسية، في مقدمتها الوضع في سوريا واليمن والعراق وتطورات القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب ومدى التزام الحكومة الإيرانية بالاتفاق الدولي حول ملفها النووي، إضافة إلى بحث إمكانية تزويد الرياض باحتياجاتها من الأسلحة الروسية، ومناقشة ملف التعاون النفطي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار بين البلدين.