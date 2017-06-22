تعزيزات عسكرية تركية ضخمة باتجاه ريف حلب الشمالي

عواصم (وكالات)

كشفت مصادر عسكرية تركية، أمس، أن الجيش التركي دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة لدعم فصائل الجيش السوري الحر التي اشتركت معه في عملية «درع الفرات»، وذلك إثر المعارك والمواجهات التي تفجرت منذ أيام مع «قوات سوريا الديمقراطية» والتي يهيمن عليها مسلحو «وحدات حماية الشعب» الكردية، في ريف حلب الشمالي. وبالتوازي، أكد نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية أن قطاعات عملية «غضب الفرات» أحرزت تقدماً كبيراً في معركة تحرير مدينة الرقة، وضيقت الخناق أكثر على «الدواعش» بطردها الإرهابيين أمس، من ضاحية كسرة الفرج، مبيناً أن قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بـ«قسد» تقدمت على طول الضفة الجنوبية لنهر الفرات من الغرب، وصولاً إلى المشارف الشرقية لكسرة الفرج في منطقة تقع بين جسور جديدة وقديمة تؤدي إلى الرقة، ما جعل القوات على بعد بضعة كيلومترات من فرض حصار كامل على المدينة. في الأثناء، واصل الجيش النظامي لليوم الثاني على التوالي، قصفه وضرباته الجوية على جوبر آخر الأحياء الخاضعة للمعارضة بالأطراف الشرقية لدمشق، في إطار الهجوم الذي انطلق بدعم المليشيات، من محاور عدة من جهة عين ترما، وحي عربين شمالاً، فيما أكد المرصد الحقوقي أن المقاتلات الحربية استهدفت المنطقة بأكثر من 20 ضربة جوية على جوبر وعين ترما منذ أمس الأول.

ونقلت وكالة «إخلاص» التركية عن المصادر العسكرية قولها: «إن التعزيزات العسكرية للجيش التركي تأتي بعد الاشتباكات التي دارت بين فصائل الجيش السوري الحر وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على عدة محاور في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر المعارض بريف حلب الشمالي».

وأضافت أن هذه التطورات جاءت أيضاً بعد أن فشلت مفاوضات تسليم قوات «قسد» 11 مدينة وقرية بريف حلب الشمالي أبرزها مدينة تل رفعت إلى «لواء المعتصم» التابع للجيش الحر، وذلك برعاية أميركية. وكان الجيش التركي قد أطلق في فجر 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية داخل سوريا باسم «درع الفرات» دعماً لفصائل منضوية تحت لواء الجيش الحر، لتطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية من «داعش» و«وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، التي تصنفها أنقرة «إرهابية».

من جانب آخر، سيطرت قوات «قسد» المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة أميركية، على مساحات واسعة بالضفة الجنوبية لنهر الفرات، بهدف إحكام محاصرة مدينة الرقة، في إطار الحملة العسكرية الرامية لتحريرها من قبضة «داعش»، والتي انطلقت منذ نحو أسبوعين.