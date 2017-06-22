حقوقيون: البشمركة تحتجز آلاف الفارين من «داعش» لأشهر

بغداد (الاتحاد،أ ف ب)

اتهمت جماعات حقوقية دولية أمس، السلطات الكردية وخاصة قوات البشمركة، باحتجاز آلاف الفارين من «داعش» بالموصل عند حواجز التفتيش الأمنية، وفي بعض الأحيان قرب خطوط الجبهة، ‬لما ‬يصل ‬إلى ‬3 ‬أشهر بزعم ‬التفتيش التدقيق، ما يعرضهم للخطر، مطالبة حكومة ‬أربيل ‬بالالتزام ‬بالقوانين ‬الإنسانية ‬والسماح‭ ‬لجميع ‬المدنيين ‬بالعبور ‬والوصول ‬إلى ‬بر ‬الآمان. وقالت الجماعات إن عمليات التأخير التي تستمر لأسابيع أو أشهر في بعض الحالات، لم تزد من مصاعب المدنيين فقط، بل جعلت حياتهم عرضة للخطر.

وتقول المنظمات الحقوقية، إن هذه العائلات عاشت لسنوات في ظل الانتهاكات المروعة «لداعش»، وعانت شهوراً من نقص الغذاء والماء والدواء، وخاطرت بحياتها في محاولة للوصول إلى الأمان.