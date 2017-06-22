أمير الكويت يؤكد للعبادي تقديم كل الدعم والتعاون مع العراق

الكويت (وكالات)

أبلغ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بوقوف الكويت إلى جانب العراق في جهوده الرامية لتحقيق الاستقرار، مؤكداً استعدادها لتقديم كل أنواع الدعم والتعاون وتشجيع عمليات الإعمار والاستثمار، وأبدى تفاؤله بتجاوز وحل المسائل العالقة بروح المحبة والثقة التي تسود العلاقة بين البلدين الجارين. جاء ذلك لدى استقباله العبادي في قصر بيان ظهر أمس، والذي وصل الكويت في زيارة ضمن جولة إقليمية أخذته إلى الرياض وطهران.

وعرض العبادي، على أمير الكويت بعد مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، نتائج زيارته إلى السعودية وإيران. وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للعبادي أن الأخير أكد خلال المحادثات، على عمق العلاقات مع دولة الكويت ورغبة العراق بتطويرها والتعاون في جميع المجالات.

وقال العبادي، حسب البيان «إن الإرهاب يعيش اللحظات الأخيرة، والعراقيون توحدوا في مواجهته، وهذه الانتصارات ما كانت لتتحقق لولا التعاون بين المواطنين وقواتنا البطلة، وقد كسبنا أبناء شعبنا ولا نميز بين عراقي وآخر».