بغداد: الدستور لا ينص باستفتاء حول استقلال كردستان

عواصم (وكالات)

قال السفير العراقي لدى تركيا هشام العلوي، أمس، إنه لا يوجد نص في الدستور العراقي يقضي بإجراء استفتاء حق تقرير مصير لاستقلال إقليم كردستان العراق.

وقال العلوي في كلمة له أمام ندوة حوارية أقامها مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أنقرة أمس بشأن الاستفتاء في الإقليم، إنه «لا يوجد نص في الدستور يتحدث عن الاستفتاء»، مردفاً بقوله «دول الجوار تعارض الاستفتاء واستقلال الإقليم عن العراق».

وفي الندوة نفسها، شدد هيمن هورامي مساعد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، على مضي الإقليم قدماً بإجراء الاستفتاء قائلاً «لن نتراجع عن ذلك القرار».

ومن المقرر أن يجري إقليم كردستان في 25 سبتمبر المقبل، استفتاء على حق تقرير المصير بالاستقلال عن العراق من عدمه، ما أثار ردود أفعال متباينة داخلياً وخارجيــاً إلا أن القيــادة الكردية في أربيل، أكدت مراراً إصرارها على المضي قدماً بإجراء الاستفتاء.