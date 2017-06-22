«داعش» يفجر «النوري» التاريخي ومنارته غرب الموصل

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

أكد الجيش العراقي مساء أمس، أن «داعش» الإرهابي فجر الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء التاريخية بالمدينة القديمة غرب الموصل. وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان «أقدمت عصابات (داعش) الإرهابية على ارتكاب جريمة تاريخية أخرى وهي تفجير جامع النوري ومئذنة الحدباء التاريخية غرب الموصل».

جاء ذلك بعد أن اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب أمس، منطقة الجامع النوري الكبير ومنارة الحدباء، آخر معاقل «الدواعش» في قلب المدينة القديمة بالموصل، من الناحية الجنوبية، وباتت على بعد 100 متر منهما وعلى مرمي من غرفة عمليات التنظيم الإرهابي (السرجخانة)، بينما مضت قطاعات الشرطة الاتحادية قدماً باتجاه رأس الجادة وباب جديد، تزامناً مع توغل عناصر مكافحة الإرهاب والفرقة 16 نحو حي الفاروق الذي شهد شارعه القضاء على شبكة القناصة ضمن المدينة القديمة بالساحل الأيمن. من جهته، توقع برونو جدو ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالعراق حصول تدفق كبير للنازحين من المدينة القديمة، حيث يتكدس نحو 100 ألف محاصر يستخدمهم «داعش» دروعا بشرية، مبيناً أن المفوضية تواصل الاستعدادات لهذه الدفعة الأخيرة، من النازحين من الموصل. بالتوازي، أكدت خلية الإعلام الحربي أن سلاح الطيران العراقي نفذ ضربة على معاقل «داعش» في قضاءي تلعفر والحويجة، وأردى 15 إرهابياً بينهم متخصصون بتطوير الصواريخ، ودمر أعدادا كبيرة من الأسلحة والأعتدة وبراميل المواد المتفجرة، ومركبتين مفخختين ورشاشة أحادية مضادة للطائرات، إضافة إلى دك ورشة لتفخيخ المركبات والصواريخ والقنابل.