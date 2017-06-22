أمير الحزم والرؤية

الرياض (وكالات)

الحزم والرؤية.. كلمتان تختصران استراتيجية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي الجديد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في تعزيز مسيرة الإصلاح داخلياً، وقيادة سياسة خارجية صارمة للتصدي للإرهاب ونفوذ إيران.

يمثل الأمير محمد بن سلمان (32 عاماً) المولود في الرياض في 31 أغسطس عام 1985، وهو الابن السادس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جيل الشباب الطموح. واستطاع منذ تعيينه ولياً لولي العهد وزيراً للدفاع في أبريل 2015 أن يحقق الكثير، إذ تحمل مسؤولية قيادة حملة عاصفة الحزم للدفاع عن الشرعية في اليمن، إضافة إلى قيادته للتحالف الإسلامي لخلق قوة تردع أي عدوان. كما أنه صاحب رؤية 2030، وهي خطة التنويع الاقتصادية الإصلاحية التي تهدف إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية، تحضيراً للمملكة لمرحلة ما بعد النفط.

والأمير الشاب أب لولدين وابنتين. حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود ونال الترتيب الثاني في دفعته. ويعمل وفق مجلة «بلومبيرج بيزنيس ويك» نحو 16 ساعة يوميا. بدأ العمل مستشارا بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في 2007، ثم مستشاراً خاصاً لأمير الرياض عام 2009. كما تم تعيينه أميناً عاماً لمركز الرياض للتنافسية ومستشاراً خاصاً لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز. وعمل عضواً في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.

ومع بداية 2013، تم تعيينه مستشاراً خاصاً ومشرفاً على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وذلك بعد تولي والده الملك سلمان ولاية العهد. وفي مارس 2013 صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً لديوان ولي العهد ومستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير. وفي يوليو 2013 تم تعيينه مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالإضافة لعمله. وصدر أمر ملكي في أبريل 2014 بتعيينه وزيرا للدولة عضوا بمجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله. وحينما تولى الملك سلمان الحكم مطلع 2015 صدر أمر ملكي بتوليه وزير الدفاع، ثم صدر أمر آخر بتعيينه رئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا للملك سلمان. كما صدر أمر بترؤسه المجلس الاقتصادي والتنمية الذي يضم مجموعة من الوزراء يلتقون أسبوعيا للإشراف على جميع أوجه السياسات التي تمس الاقتصاد أو القضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة والإسكان.