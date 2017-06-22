الإمارات والسعودية.. تحالف استراتيجي ورؤية موحدة

أبوظبي (الاتحاد)

تجمع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية علاقات استراتيجية تاريخية ورؤية موحدة تجاه العديد من القضايا في مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى العسكرية في التحالف العربي لنصرة الشرعية باليمن. وتمتد هذه العلاقات في بعدها الحاضر والمستقبلي التي رسم خطواتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخوه المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتأخذ بعداً أكثر قوة ومتانة بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، وإلى جانبه ولي العهد الجديد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي أبدى انفتاحاً كبيراً على الإمارات، ولقي الانفتاح ذاته من جانب الدولة، الذي عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أكثر من مناسبة التقى فيها خادم الحرمين.

وتستند العلاقات بين الإمارات والمملكة إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم، وتصب في دعم المصالح المشتركة وتعزيزها، وتمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي، إضافة إلى المواقف المشتركة في مواجهة نزعات التطرف والتعصب والإرهاب والتشجيع على تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أكثر من مناسبة عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات والسعودية. كما أكد سموه قوة وصلابة تعاون وتضامن البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة دول مجلس التعاون ونصرة القضايا العربية والإسلامية.

وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والمملكة، الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون، فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام. وبلغ إجمالي واردات المملكة من الإمارات العام الماضي نحو 33 مليار درهم، فيما وصل إجمالي الصادرات السعودية إلى الإمارات إلى 16.5 مليار درهم. وتتصدّر الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية، وتأتي في مقدمة الدول التي تستقبل الصادرات السعودية. ويصل حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات نحو 10 مليارات دولار. كما تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية باستثمارات تخطّت تسعة مليارات دولار. ويمثل توجه الإمارات والمملكة إلى تأسيس مجلس تنسيقي ثنائي، نقلة نوعية ومرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية.