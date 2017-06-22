خادم الحرمين يعين محمد بن سلمان ولياً للعهد

عمار يوسف، وكالات (الرياض)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية أمس عدداً من الأوامر الملكية، أبرزها إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من ولاية العهد ومنصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء مع الاستمرار في منصب وزير الدفاع، وتعديل المادة الخامسة بالنظام الأساسي «ليكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ومبايعة الأصلح منهم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس». وشملت الأوامر أيضاً عدداً من التعيينات، أبرزها تولي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز منصب وزير الداخلية.

ولاية العهد ونظام الحكم

وجاء في أبرز نصوص الأوامر الملكية التي نشرتها «وكالة الأنباء السعودية» «نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى (31 من 34)، وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها وضماناً لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي. وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/‏‏90)، وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/‏‏135)، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/‏‏52)، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/‏‏160)، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ليكون ولياً لولي العهد.

وأضاف «وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت»: