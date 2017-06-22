الميليشيات تنهب مساعدات إغاثية في ريمه

عدن (الاتحاد)

تواصل ميليشيات الانقلاب في محافظة ريمه، غرب اليمن، نهب المساعدات الإغاثية المقدمة للأسر الفقيرة والمحتاجة وتسخيرها لصالح عبر أسواق سوداء تتم إدارتها في المحافظة.

وأفاد مصدر محلي، أن الميليشيات قامت بنهب عشرات السلل الغذائية المقدمة من منظمة الإغاثة الإسلامية في مديرية كسمة عقب اقتحام أحد مراكز عملية توزيع المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة، مضيفاً أن أطقماً عسكرية قامت بأخذ عشرات السلل بالقوة من أحد المراكز في منطقة معسة وفق توجيهات صادرة من قيادات حوثية وأخرى موالية لها تم تعيينها عقب السيطرة على المحافظة.

وأوضح أن هذه الأعمال التعسفية دفعت بمنظمة الإغاثة الإسلامية لإيقاف صرف باقي السلل للمستفيدين وإغلاق مراكزها خشية استمرار عملية النهب والسلب التي تنفذها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.