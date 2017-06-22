«الهلال» يقدم 10 سيارات إسعاف دعماً للقطاع الصحي

عدن (وام)

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 10 سيارات إسعاف، رباعية الدفع، إلى منظمة الصحة العالمية في اليمن، في إطار دعم الهيئة المتواصل للقطاع الصحي في اليمن. وأوضحت الهيئة أن هناك دفعة ثانية تضم 10 سيارات، سيتم تقديمها خلال الشهر المقبل. وثمن ممثلو منظمة الصحة العالمية في اليمن دور الإمارات الريادي في تلبية الاحتياجات الإنسانية، الذي يعاني ضعفاً شديداً في جميع المجالات، خاصة المجال الصحي، معربين عن تقديرهم لمساهمات الإمارات في دعم التوجهات الإنسانية للمنظمة، ومساندتها في مواجهة التحديات التي تشهدها المحافظات اليمنية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه سيجري توزيع السيارات على عدد من المحافظات اليمنية حسب الحاجة، مشيرة إلى تسليم ثلاث سيارات لمحافظة شبوة، وسيارتين لمحافظة أبين. وكان الهلال الأحمر الإماراتي قد وقع مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي، لدعم القطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية عبر المنظمة.