الجيش اليمني يؤكد قدرته على تحرير صنعاء

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

أكد الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي أمس، قدرته على تحرير العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في شمال وغرب البلاد من المتمردين الحوثيين وحلفائهم.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد المقدشي إن «الجيش الوطني قادر على الدفاع عن مكتسبات الوطن وتحرير ما تبقى من محافظات تحت سيطرة الانقلابيين»، مضيفاً أن «الجيش الوطني يمضي بخطى ثابتة في تحقيق أهدافه المرسومة فهو يحقق كل يوم انتصارات جديدة سواء في معركته مع الميليشيا الانقلابية أو في سبيل بسط الأمن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة».

وذكر أن «تأسيس الجيش الوطني هو البداية الحقيقية لبناء الدولة، فلا دولة بلا جيش يحمي سيادتها ويحافظ على مكتسباتها»، مؤكداً أن الجيش الوطني ماض في مهمته لتحرير البلاد من العصابات الانقلابية مهما كلف الثمن.

وثمن اللواء المقدشي التضحيات التي يقدمها مقاتلو الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وقال إن هذه التضحيات «سيسجلها التاريخ على أنصع صفحاته بأحرف من نور»، مشيداً في ذات الوقت بـ«الدعم والمساندة السخية التي تقدمها دول التحالف العربي للجيش الوطني، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».