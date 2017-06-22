فيديو.. محمد بن زايد يبحث مع ماكرون علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي

باريس (وام)

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا علاقات الصداقة والتعاون والقضايا التي تهم البلدين وآخر المستجدات في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفرنسي أمس في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يقوم بزيارة عمل لباريس تستغرق يومين.

ونقل سموه خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجدد سموه التهنئة له على الثقة التي منحها إياه الشعب الفرنسي، متمنياً لفخامته التوفيق والنجاح في قيادة جمهورية فرنسا الصديقة إلى مزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعطي أهمية خاصة للعلاقات مع جمهورية فرنسا، وتعمل على دفعها إلى الأمام في المجالات كافة، خاصة أنها تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات بين الدول الصديقة، القائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.