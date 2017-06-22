  • الخميس 27 رمضان 1438هـ - 22 يونيو 2017م

نقل تحيات خليفة للرئيس الفرنسي وأكد أن اللقاء فرصة متجددة لتبادل الآراء وإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة

فيديو.. محمد بن زايد يبحث مع ماكرون علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي
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تاريخ النشر: الخميس 22 يونيو 2017

باريس (وام)

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا علاقات الصداقة والتعاون والقضايا التي تهم البلدين وآخر المستجدات في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفرنسي أمس في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يقوم بزيارة عمل لباريس تستغرق يومين.

ونقل سموه خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجدد سموه التهنئة له على الثقة التي منحها إياه الشعب الفرنسي، متمنياً لفخامته التوفيق والنجاح في قيادة جمهورية فرنسا الصديقة إلى مزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعطي أهمية خاصة للعلاقات مع جمهورية فرنسا، وتعمل على دفعها إلى الأمام في المجالات كافة، خاصة أنها تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات بين الدول الصديقة، القائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في توثيق التعاون البناء بين البلدين، والتباحث حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين، مقدماً شكره على التهنئة، وعلى ما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه الجمهورية الفرنسية وشعبها، وحمله نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الصديق اطراد التقدم والنماء. ... المزيد
     
 

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