خليفة يعرب عن تمنياته لولي العهد السعودي بالتوفيق لخدمة وطنه ومواصلة مسيرة النهضة في المملكة

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اختياره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته للأمير محمد بن سلمان التوفيق في أداء مهامه وأعماله وأن يكون سنداً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين عبرا فيهما عن تهنئتهما بالمناسبة نفسها، سائلين المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة كل ما تتطلع إليه من رقي وازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرا للدفاع.