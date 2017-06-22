قراءة الوجوه في 3 صور تكشف «المستور» بـ «كواليس 2022» !

أبوظبي (الاتحاد)

«انظروا إلى وجهي، لم أكن سعيداً أبداً في لحظة إعلاني فوز قطر بتنظيم مونديال 2022»، بهذه الكلمات تحدث جوزيف بلاتر رئيس الفيفا السابق، ليعترف بأن القرار لم يكن صحيحاً، بل إن جميع الشرور ترتبت على هذا القرار على حد تعبيره، وأصبح الفيفا في مهب الريح بعد أن طاردته اتهامات بالفساد اقتلعت بلاتر وبلاتيني وغيرهما من رجال الفيفا. قبل 2393 يوماً، وتحديداً في 2 ديسمبر 2010 أمسك رئيس الفيفا السابق بالورقة التي تسببت في تشويه سمعة وتاريخ كرة القدم، وجلبت العار للفيفا، وهي ورقة تحمل اسم قطر باعتبارها الفائز في سباق تنظيم المونديال، ومنذ هذا الوقت لم تتوقف التحقيقات، والإدانات بالفساد، كما أن الأمر لا يرتبط بفساد التصويت فحسب، بل إن التقارير التي تربط قطر بالإرهاب، وانتهاكات حقوق العمال جعلت الفيفا في موقف هو الأسوأ في تاريخه.

1 ورطة بلاتر

كلمات بلاتر تحمل دعوة لقراءة الوجوه في ليلة الإعلان عن فوز قطر بتنظيم مونديال 2022، فتعبيرات الوجوه في لحظات بعينها تكشف ما تخفيه الصدور، ولمن يدقق في الصورة الأولى فقد بدا بلاتر وهو يشعر بـ«الورطة» لحظة إمساكه بالورقة التي تحمل اسم قطر، وهو لم يتردد في الاعتراف بذلك فيما بعد في أكثر من مقابلة صحفية، بل إنه أقر بأنه منح صوته للولايات المتحدة الأميركية لقناعته التامة بأن قطر لا تستحق ولا تستطيع.

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