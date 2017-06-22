مواطنون: تربينا في مدرسة زايد وأخلاقنا تمنعنا من الرد على الشتائم

هزاع أبوالريش (الاتحاد)

أكد مواطنون على أن تربية زايد الأخلاقية كفيلة بحد ذاتها على رقي تصرفاتهم وسمو سلوكياتهم النابعة من مدرسة زايد المتأصلة في أعماق الإنسان الإماراتي المنتمي لهذه الأرض الطيّبة.

وفي خضم الأحداث المضطربة التي تعيشها المنطقة وقطع العلاقات مع دولة قطر إلا أن هناك سلوكيات غير لائقة من قبل بعض الأفراد القطريين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث إنهم اتخذوا طريقاً ومسلكاً للقذف والشتم بلسانٍ سليط معبرين عن أهوائهم الناقمة والحاقدة والكارهة بصورة تعكس ما تكنه ضمائرهم وأفئدتهم الملتهبة والمستعرة.

وقال حبيب غلوم إن ما تصبو إليه الحكومة الرشيدة فهو عين الصواب، ولا دخل للرأي العام في القضية فهناك جهات رسمية معنية لحل هذه المسألة من سياسيين وإعلاميين وخبراء للتحليلات الراهنة التي تضيف إلى الفكر الإنساني والعقل البشري، مشيراً إلى أننا يجب أن نلتزم أخلاقياً بعدم التداخل مع الشعب القطري وفتح مجالاً للحوارات والنقاشات كي لا نفتح أبواباً مغلقة ونوافذ يتسرب منها الغبار، فالجهلاء بالمسألة كثر فحين نترك لهم فرصة الحديث والحوار ليفضوا ما تكنه أنفسهم البائسة اليائسة فتكون هناك مشاعرهم هائجة وبحاجة لأن تفرغ بأي وسيلة كانت، فتنهال الشتائم والسباب والألفاظ السوقية منهم لتعكس ما بداخلهم من أخلاق تربوا عليها.

وقالت شهد العبدولي إن تربيّتنا لا تسمح لنا أن ننزل لمستوى لا يمثلنا كوننا أبناء زايد، فكل ما نقوله ونتلفظ به يمثل تربيّتنا الأخلاقية والبيئة التي ننتمي إليها، وكل إماراتي بداخلة ثمرة زايد الأخلاقية تنمو كلما سقيناها بحب الوطن والانتماء إليه، موضحة: من خلال مشاركتنا في مواقع التواصل الاجتماعي نتخيّر أجمل وأطيب الألفاظ لنعكس ما بداخلنا من بوحٍ وفوح يعطر الأرجاء بطيب الكلمة التي تمثل بيتنا وقادتنا ودولتنا الحبيبة.