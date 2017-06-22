باميلا أندرسن تدعو الرئيس ماكرون إلى مطعمها «النباتي»

نيس، فرنسا (أ ف ب)

ستفتح النجمة الأميركية الكندية باميلا أندرسن المعروفة بدفاعها عن الحيوانات مطعما في سان تروبيه (جنوب شرق فرنسا)، يقدم بصورة مؤقتة مأكولات نباتية خالصة، على ما أفادت إدارة المؤسسة.

ومن المرتقب أن يفتح مطعم «لا تابل دو مارشيه» الذي يتسع لـ250 شخصا في 4 يونيو لمدة 50 يوما بالتعاون مع الطاهي كريستوف لوروا الذي أعار منزله الريفي للمشروع المتمحور على «النباتية الصرفة والرومانسية والحياة الهانئة والأنوثة».

وستحضر أندرسن التي اشتهرت بفضل مسلسل «باي ووتش» إلى المطعم «كل يوم لاستقبال الشخصيات المهمة»، بحسب المؤسسة.

ووجهت النجمة، المقربة من جوليان أسانج مؤسس «ويكيليكس»، دعوة في هذه المناسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته للتطرق إلى وضع أسانج، على مائدة مطعمها قريباً.

وهي كتبت على موقع جمعيتها «أتمنى أن ألتقيكم لأناقش معكم وضع جوليان»، على أمل أن تمنح فرنسا «اللجوء» للناشط الأسترالي.

وراحت الممثلة البالغة من العمر 49 عاما تكثف إطلالاتها على الكوت دازور خلال الأشهر الأخيرة، حاذية حذو النجمة الفرنسية بريجيت باردو التي تعيش منعزلة في سان-تروبيه وتدافع عن الحيوانات.