حقوق الإنسان في الصين.. انقسام أوروبي

سيمون دينير*

إن المال يمكنه حقاً أن يشتري الحب، وفي حالة الصين يبدو أنه يساعد في الإبقاء على الاتحاد الأوروبي منقسماً وغير فعال، وفي الأسبوع الماضي عطلت اليونان، وهي من أكبر المتلقين للاستثمارات الصينية، بياناً للاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة ينتقد سجل حقوق الإنسان في الصين - رغم المخاوف المتزايدة بين العديد من الدول الأعضاء بشأن معاملة المجتمع المدني الصيني، بمن في ذلك المحامون والنشطاء، وقال ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان إنها المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يفشل فيها الاتحاد الأوروبي في جعل صوته الجماعي مسموعاً خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

لكن هذه لم تكن سوى واحدة من الفرص الضائعة هذا العام، ففي مارس الماضي منعت المجر، وهي مقصد آخر للاستثمار الصيني، الاتحاد الأوروبي من إضافة اسمها إلى خطاب مشترك يعرب فيه عن قلقه بشأن تقارير صدرت عن تعرض محامين للتعذيب في السجون الصينية.

وفي قمة عقدت ببروكسل مطلع يونيو الجاري، لم يُدِن رؤساء مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية أوضاع حقوق الإنسان في الصين علناً، ولم تدعُ إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم مواطنون من الاتحاد الأوروبي نفسه، وفقاً لجماعات حقوقية.

كما فشل الاتحاد الأوروبي في الاحتفال بالذكرى السنوية لمذبحة ساحة تيانامين في 4 يونيو الجاري.

«في ثلاث مناسبات على مدى ثلاثة أسابيع، لم يبدِ الاتحاد الأوروبي أي نية أو تعاطف أو رؤية استراتيجية حول أوضاع حقوق الإنسان في الصين»، وفقاً لـ«صوفي ريتشاردسون»، مدير قسم الصين في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، في بيان مشترك مع ست جماعات أخرى.