ماذا لو صوت الديمقراطيون؟

ديفيد ليونهارت*

لو كان الليبراليون قد صوتوا بنفس نسبة تصويت المحافظين، لكانت هيلاري كلينتون قد أصبحت رئيسة للولايات المتحدة. فحتى مع الجاذبية التي كان يتمتع بها دونالد ترامب لدى الطبقة العاملة، فإنه كان بإمكان هيلاري أن تكتسح ميتشجان وويسكونسين وبنسلفانيا.

ولو كان الليبراليون قد صوتوا بنفس نسبة تصويت المحافظين، لتمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلس الشيوخ، ولاستطاعت هيلاري أو باراك أوباما ملء المنصب الشاغر في المحكمة العليا.

ولو كان الليبراليون قد صوتوا بنفس نسبة تصويت المحافظين، لكانت أميركا قد أصبحت أكثر قدرة على معالجة المسألتين المميزتين لعصرنا، وهما: التغير المناخي، وجمود مستويات معيشة الطبقة الوسطى.

يوم الثلاثاء المقبل، ستعقد الضواحي الشمالية من أطلانطا، انتخابات تعد هي الأهم في البلاد منذ انتخاب ترامب. وهي انتخابات خاصة تعقد في دائرة انتخابية ذات توجهات محافظة، مثّلها سابقاً «نيويت جينجريتش»، وكانت ممثّلة حتى وقت قريبة بـ«توم برايس» مهندس خطة الرعاية الصحية التي ستحرم ملايين الأميركيين من التأمين الصحي.

وهذه الانتخابات الخاصة تجتذب اهتماماً وأموالاً أكثر مما يجتذب أي سباق تقليدي لمجلس النواب. ومع ذلك يمكن لهذا النوع من الانتخابات أيضاً أن يقدم درساً جديراً بالاهتمام للديمقراطيين. فمرشحهم «جون أوسوف» لديه فرصة حقيقية للفوز، وهو ما يرجع في جزء منه إلى أنه لا يعاني من الفجوة بين العاطفة والالتزام لدى الناخبين الذين سيصوتون له؛ وهي فجوة تعرقل الديمقراطيين عادة، خصوصاً في السباقات الانتخابية التي تعقد في غير سنة الانتخابات الرئاسية.