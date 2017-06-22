ماكرون القوي والمهمات المقبلة

إيتان ثارور*

استطاع الرئيس إيمانويل ماكرون تحقيق إنجازات استثنائية خلال العام الجاري (2017)، ففي مطلع يناير كان قد عُرف عنه أنه السياسي المستقل (39 عاماً) الشهير بابتسامته العذبة وبالدعم الذي يحظى به من الأحزاب السياسية الكبرى في فرنسا. وبعد ذلك بستة أشهر، أصبح رئيساً لفرنسا بعد أن كان مُستبعَداً فوزه في هذه السن بمنصب الرئاسة، وأثبتت نتائج الانتخابات البرلمانية الأحد الماضي أن هذا «المهندس» يقوم بإعادة تشكيل المؤسسة السياسية الفرنسية بطريقة مدهشة.

وكان من المنتظر أن يفوز «حزب الجمهورية إلى الأمام» الذي أسسه ماكرون العام الجاري، بما لا يقل عن 355 من أصل 577 مقعداً في البرلمان، أو بأغلبية ساحقة، وسوف يكون الجمهوريون من وسط اليمين معارضيه الرئيسيين رغم تقلّص عدد مقاعدهم في البرلمان إلى 125 مقعداً. وخسر اشتراكيو وسط اليسار الذين ظلوا يمثلون الحزب الحاكم حتى بضعة أسابيع مضت الكثير من مكانتهم السياسية، وعانوا من سقطات انتخابية قاتلة حيث فقدوا عشرات المقاعد ولم يحتفظوا إلا بـ48 مقعداً في البرلمان.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، في معرض تعقيبه على هذا التطور المهم مخاطباً البرلمان: «هذا الأحد، منحتم الأغلبية الواضحة لرئيس الجمهورية وللحكومة، وأصبحت الحكومة بصدد الشروع في العمل من أجل فرنسا. وبتصويت الفرنسيين، فقد اختاروا بأغلبيتهم الساحقة التمسك بالأمل بدلاً من الغضب، وبالثقة بدلاً من الانسحاب».

وكانت المرارة وخيبة الأمل أيضاً من نصيب حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبين، وهي التي هزمها ماكرون في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي، ورغم أن لوبين سوف تحظى بمقعد في الجمعية الوطنية لأول مرة، فإن حزبها سيتعرض لاحتجاجات عنيفة في الفترة المقبلة.

وكان متوقعاً أن يفوز حزب «حركة فرنسا التي لا تُقهر» بزعامة اليساري المتعصِّب جان لوك ميلينشون بنحو 19 مقعداً، وفي حالة تحالفه مع الشيوعيين، يمكنهما تشكيل معارضة قوية ضد توجهات ماكرون لدعم الأجندة الأوروبية.