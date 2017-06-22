نهيان بن مبارك يكرّم 9 فائزين في ملتقى رمضان لخط القرآن الكريم

دبي (الاتحاد)

اختتمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى رمضان لخط القرآن الكريم التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بالفيستيفال سيتي بدبي، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، حيث أنجز 30 خطاطاً جاؤوا من 16 دولة عربية وأجنبية نسخة كاملة من كتاب الله بخط الثلث للمرة الأولى، كما أعلنت لجنة التحكيم المكونة من محمد أوزجاي، ومحمد التميمي من تركيا، والدكتور عبد الرضا بهيه من العراق، عن أفضل 9 خطاطين من المشاركين في هذه الدورة، حيث تم تكريمهم من قبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهم: أحمد فارس رزق من مصر، ومحفوظ ذو النون يونس من العراق، وإيهاب إبراهيم أحمد ثابت من الأردن، وعوني عادل عباس الصالحي من العراق، وزياد حيدر عبد الله من العراق، ومحسن عبادي من إيران، وخاقان أرسلان من تركيا، ونوريا غارسيا من إسبانيا، ومنير طهراوي من الجزائر.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن ملتقى رمضان لخط القرآن الكريم هذا العام قد حقق نجاحاً باهراً في إنجاز نسخة متفردة من كتاب الله بخط الثلث لأول مرة، وهو نجاح يحسب لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، التي ترعى الفنون الإسلامية بمختلف أشكالها، مؤكداً أن هذا لم يكن ليتم لولا الرعاية الكريمة والدعم المباشر من قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العليا المشرفة على الملتقى وأعضاء لجنة التحكيم، مؤكداً أن فوز 9 خطاطين بجوائز الملتقى هذا العام يمثل دليلاً قوياً على المستوى المتميز للمشاركين فيه كافة، حيث حظي الملتقى بمتابعة عدد كبير من القيادات الثقافية بالدولة وقطاع كبير من محبي الخط من العرب والأجانب الذين حرصوا على الحضور يومياً، والاستمتاع بما يحتويه الملتقى من كنوز ثمينة تمثل قمة الإبداع في مجالات الخط العربي والزخرفة على مستوى العالم.

وأوضح معاليه أن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أصبح لديها الآن 9 نسخ من كتاب الله مكتوبة بأيدي أكثر من 270 خطاطاً على مستوى العالم بعدد كبير من الخطوط العربية، وهو ما يعد ثراءً كبيراً، وكنزاً ثقافياً للأجيال القادمة، ودليلاً على دعم ورعاية دولة الإمارات العربية المتحدة للفنون الإسلامية والقائمين بها كافة حول العالم.