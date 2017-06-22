«الشارقة لرياضة المرأة» تطلق مخيماً صيفياً

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن إطلاقها مخيماً صيفياً ترفيهياً، في الفترة من 2 يوليو المقبل، ولغاية 31 أغسطس، ويشتمل المخيّم الذي تستمر فعالياته من التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهراً على حزمة متنوعة من الخيارات والنشاطات الرياضية والترفيهية المشوقة، إلى جانب برامج ثقافية تمنح الصغار الفائدة والمعلومة، كما تمكّنهم من قضاء أوقات فراغهم بشكل يسمح لهم بتعلّم مهارات جديدة واكتساب خبرات مميزة في مجالات مختلفة، ويتضمن سلسلة من البرامج الترفيهية، والرحلات الداخلية، وأخرى خارجية تعرّف الأطفال على أبرز المرافق الأثرية والسياحية في الشارقة.

وسيتسنى للمشاركين ممارسة كرة السلة، وكرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، فضلاً عن ألعاب الكاراتيه، والرماية، التي تهدف جميعها إلى تعليم الأطفال وتوجيه انتباههم للألعاب التي تناسب ميولهم وقدراتهم.

وقالت ندى عسكر النقبي، مدير عام المؤسسة: نسعى إلى توفير بيئة مناسبة للأطفال لكي يستفيدوا من عطلتهم الصيفية بالشكل الأمثل، فالفعاليات الرياضية والثقافية المتنوعة تسمح لهم بأن يقضوا أوقاتاً قيّمة في مناخ يقدّم لهم الفائدة والمعلومة إلى جانب المتعة والمرح، وهذا أمر نحرص على إتاحته كل عام لنساهم في منح الصغار كل ما من شأنه أن يرفد ثقافتهم ومداركهم وينمّي من قدراتهم البدنية.

وأضافت: خصصنا في نسخة هذا العام من المخيم باقة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تتناسب مع الأطفال وتمنحهم أبعاداً معرفية إضافية، كما أنها تسهم بشكل فاعل في تحبيبهم إلى ممارسة الرياضة بشكل أكبر وتفسح المجال أمامهم ليستفيدوا من المعلومات والأفكار الجديدة التي تقدمها النشاطات التي تتميّز بكونها برامج حديثة ومختلفة في المضمون عن السنوات السابقة، لنرتقي بالمضمون المقدّم لأطفالنا.