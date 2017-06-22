«الجولف» يدشن النسخة الرابعة لـ «الموسم الصيفي»

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجولف موسمه الصيفي الرابع من بطولات الزوجي المختلط، المقامة للعام الثاني على التوالي برعاية ستايبريم، وتنطلق أولى جولاته نهاية يونيو الجاري، والهادف من خلالها إلى زيادة انتشار اللعبة على مستوى الدولة، واكتشاف المواهب الشابة.

وتعود البطولة بجولاتها الثلاث، لتطوف أندية الدولة، على أن يستضيف نادي العين للفروسية والرماية والجولف على مدار يومي 30 يونيو والأول من يوليو الجولة الافتتاحية، وتقام الجولة الثانية في الرابع عشر من يوليو المقبل ويستضيفها للعام الثاني على التوالي نادي الزوراء في عجمان أحد أحدث أندية الجولف في الدولة، ويسدل الستار عن النسخة الرابعة من البطولة، 18 أغسطس المقبل، مع استضافة نادي «ترامب إنترناشيونال» في دبي البطولة للمرة الأولى.

وعبر دهروف فيرما، رئيس مجلس إدارة شركة ستايبريم، عن سعادتهم بالشراكة من اتحاد الجولف، وقال: «سعداء بمواصلة الارتباط مع بطولة الموسم الصيفي للزوجي المختلط، وذلك بهدف استثمار فترة الصيف للمتعة والفائدة على صعيد اللعبة، خصوصاً عقب النجاحات التي حققتها البطولة في نسخة العام الماضي، ونتطلع إلى الحفاظ على المكتسبات، من خلال موسم جديد من المتوقع أن يشهد مستويات تنافسية عالية للغاية، بجانب وجود أكبر على صعيد اللاعبين المشاركين.

وثمن خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الجولف هذه المبادرة، والتي تعكس التعاون الوثيق بين الاتحاد والأندية والأكاديميات وحتى المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، والتي تصب في النهاية بمصلحة اللاعبين من حيث اتساع قاعدة ممارسي هذه الرياضة بمختلف فئاتهم العمرية وللجنسين وتستهدف في النهاية مصلحة منتخباتنا الوطنية.

وقال: مثل هذه المبادرات والأحداث نستهدف من خلالها استمرارية وجود ممارسي ونجوم اللعبة بمضامير هذه الرياضة، والتي بالتأكيد تأتي وفق خططنا واستراتيجيتنا في الاتحاد بقيادة معالي الشيخ فاهم القاسمي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.