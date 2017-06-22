الأهلي يشارك في «آسيوية السلة» بالصين

علي معالي (دبي)

يشارك النادي الأهلي في النسخة الجديدة من البطولة الآسيوية للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر المقبل، في الصين للعام الثاني على التوالي، وهي البطولة التي تأهل إليها الفرسان بعد تتويجه مؤخراً ببطولة الخليج للأندية التي جرت في ضيافة نادي المنامة البحريني، وكان النهائي فيها بين نجوم الإمارات بلقاء الأهلي مع الشباب، وسيلعب الفريقان معاً في «الآسيوية» تحت مسمى واحد فقط بعد الدمج تم بينهما.

وكان الأهلي قد شارك في النسخة الآسيوية الأخيرة، وحل في المركز الرابع بعد مباريات غاية في القوة وظروف صعبة وقتها، بعد إصابة المحترف السنغالي شيخ سامب والتي بسببها ما زال اللاعب بعيداً عن الملاعب لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وشارك وقتها الأهلي بمحترف واحد وهو الأميركي سام يونج، رغم أن لوائح البطولة تجيز المشاركة باثنين من المحترفين الأجانب.

وأعلن اتحاد السلة أنه تمت الموافقة على مشاركة الأهلي في البطولة الآسيوية، كما قام الاتحاد بمنح فرصة المشاركة الخارجية في البطولة العربية للشارقة والوصل، وبالتالي فإن هذا الثلاثي وهم: الأهلي والشارقة والوصل سيكونون سفراء للسلة الإماراتية خلال الموسم الجديد في المشاركات الخارجية.

من ناحيته، عبر سعيد مبارك قائد ونجم فريق الأهلي، عن تفاؤله بالنسخة الآسيوية الجديدة قائلاً: «الأهلي سيكون له شكل آخر في هذه النسخة في ظل الخبرات المتنوعة بين صفوف الفريق سواء بالعناصر القديمة، أو من خلال العناصر المتميزة للغاية التي سيتم ضمها من جانب فريق الشباب بعد حالة الدمج التي تمت مؤخراً».

وأضاف: «بالتأكيد سوف تزداد قوة الفريق بعد هذا الدمج ليصبح الأهلي داخل الملعب وعلى دكة البدلاء في منتهى القوة، ما قدمناه في النسخة الآسيوية الأخيرة يدفعني إلى التفاؤل وليس ببعيد علينا الفوز باللقب الآسيوي، حيث نمتلك كل العناصر القادرة على تحقيق طموح آسيوي ولقب قاري مهم سيكون إضافة كبيرة ليس فقط للنادي ولكن للسلة الإماراتية».

وأوضح سعيد مبارك: «سيكون هناك معسكر قوي ومتميز للفريق خارجياً قبل المشاركة الآسيوية، وثقتي كبيرة في أن الانسجام بين العناصر القديمة والجديدة سيكون في مصلحة الفريق، وسيتم التعاقد بحسب اللوائح مع أجانب يخدمون مصلحة الفريق في البطولة الآسيوية».