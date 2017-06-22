الجو جيتسو يستعد لـ «آسيوية الصالات» بمعسكر برازيلي

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكد فيصل الكتبي، قائد منتخبنا الوطني للجو جيتسو، أن إجازة العيد للاعبين في معسكر إعدادهم، سواء لبطولة الألعاب العالمية ببولندا أو البطولة الشاطئية الآسيوية في تايلاند، لن تزيد على يومين، ويتدرب الفريق حالياً بشكل يومي، استعداداً للارتباطات الرسمية المهمة في الموسم المقبل، والتي ستشهد أيضاً المشاركة في «آسيوية فيتنام» خلال الفترة من 11 - 13 أغسطس، وبطولة آسيا للألعاب داخل الصالات في 16

و17 سبتمبر.

وقال الكتبي: بالنسبة لبطولة بولندا فإنها مهمة للغاية بالنسبة لنا، وسوف نشارك فيها بأربعة لاعبين فقط، حيث تأهل معي كل من طالب الكربي، ويحيى الحمادي، ومحمد القبيسي، لدي ذكريات طيبة في بولندا من العام الماضي، حيث إنها شهدت تحقيقي لأول ميدالية ذهبية بالحزام الأسود في بطولة العالم العام الماضي.

وتابع: كل اللاعبين حالتهم المعنوية عالية، وتدريباتنا قوية تحت إشراف البرازيلي جوردو ومساعده هنركي، ومن المنتظر أن ندخل مرحلة الإعداد الثانية بعد العيد مباشرة، بتكثيف التدريبات، سواء على المستوى البدني أو الفني، وسوف يكون معنا المنتخب الثاني الذي يستعد للمشاركة في بطولة آسيا الشاطئية والذي يضم اللاعبين عبيد الكعبي في وزن 56 كجم، وخليفة السويدي في نفس الوزن، وزايد المنصوري وسعيد المزروعي في وزن 62 كجم، ومحمد مسلم وإبراهيم الحوسني في وزن 69 كجم، وسعيد الحاج في وزن 77 كجم، وسعود الحمادي وخلفان بالهول في وزن تحت 85 كجم، ومبارك عمرو في وزن تحت 110 كجم.