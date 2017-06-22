الإمارات جاهزة لاستضافة «أبوظبي جراند سلام» للجودو

أبوظبي (الاتحاد)
أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، جاهزية الإمارات والعاصمة أبوظبي لاستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو لعام 2017، والتي يترأس اللجنة العليا المنظمة لها، وذلك خلال اتصال هاتفي مساء أمس الأول من المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو مهنئاً بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وقد اطمأن من خلاله على جاهزية الإمارات لاستضافة البطولة المقبلة، للمرة التاسعة، وذلك من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل بصالة أرينا آيبيك بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.
وأكد رئيس الاتحاد الدولي للجودو ثقته في الإمارات التي ظلت تتميز خلال استضافة البطولات الماضية، موضحاً أن البطولة المقبلة ستشهد مشاركة قياسية من الدول الأعضاء بعد النجاح الكبير الذي شهدته البطولة الماضية التي ضمت 33 دولة في مقدمتها فرنسا حامله اللقب والبرازيل، الكاميرون، منغوليا، وتركمانستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كرواتيا، الشيك، ألمانيا، بريطانيا، المجر، كازاخستان، لتوانيا، لوكسمبورج، مولديفيا، الجبل الأسود، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، صربيا، سيشل، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأميركية، والتي تمثل خير إعداد للمنتخبات المشاركة للاستعداد للعديد من بطولات الاتحاد وفي مقدمتها بطولة العالم ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة (طوكيو 2020).
|
وثمّن رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالأحداث الرياضية والمجتمعية كافة استثماراً لمتطلبات النجاح التي تحرص الإمارات على توفيرها، ما يجعلها تتميز على كثير من دول العالم في ظل توافر البنية التحتية التي أصبحت نقطة جذب واهتمام ضيوف البلاد من الأشقاء والأصدقاء.
|