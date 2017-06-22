الإمارات جاهزة لاستضافة «أبوظبي جراند سلام» للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، جاهزية الإمارات والعاصمة أبوظبي لاستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو لعام 2017، والتي يترأس اللجنة العليا المنظمة لها، وذلك خلال اتصال هاتفي مساء أمس الأول من المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو مهنئاً بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وقد اطمأن من خلاله على جاهزية الإمارات لاستضافة البطولة المقبلة، للمرة التاسعة، وذلك من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل بصالة أرينا آيبيك بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للجودو ثقته في الإمارات التي ظلت تتميز خلال استضافة البطولات الماضية، موضحاً أن البطولة المقبلة ستشهد مشاركة قياسية من الدول الأعضاء بعد النجاح الكبير الذي شهدته البطولة الماضية التي ضمت 33 دولة في مقدمتها فرنسا حامله اللقب والبرازيل، الكاميرون، منغوليا، وتركمانستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كرواتيا، الشيك، ألمانيا، بريطانيا، المجر، كازاخستان، لتوانيا، لوكسمبورج، مولديفيا، الجبل الأسود، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، صربيا، سيشل، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأميركية، والتي تمثل خير إعداد للمنتخبات المشاركة للاستعداد للعديد من بطولات الاتحاد وفي مقدمتها بطولة العالم ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة (طوكيو 2020).

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، إن الاتحاد الدولي للجودو ضم البطولة إلى روزنامته، وفي موقعه الرسمي بالشبكة العنكبوتية مع تواصل التسجيل للمشاركة، والتي تشهد مشاركة الجنسين، وقد تحددت 7 أوزان على مستوى السيدات تتمثل في تحت 48 كجم، تحت 52، تحت 57، تحت 63، وتحت 70، وتحت 78 وفوق 78 كجم، أما بالنسبة للرجال، فقد تحددت أوزان منافساتهم في 7 أوزان وهي تحت 60 كجم، وتحت 66، وتحت 73، وتحت 81، وتحت 90، وتحت 100 وفوق 100 بجانب منافسات الوزن المفتوح، مما يؤكد تجدد الإثارة خلال البطولة القادمة بين الدول المشاركة وفي مقدمتها، فرنسا التي فازت بلقب البطولة الماضية في أبوظبي وجاءت هولندا في المركز الثاني، فيما احتلت البرازيل المركز الثالث وكانت الإمارات كعادتها في صدارة الدول العربية، وحققت المركز الثامن عالمياً بفضل ذهبية اللاعب توما المصنف الرابع عشر عالميا في لائحة الاتحاد الدولي، والأمل أن تكون البطولة القادمة نقطة تحول في مسيرة الجودو الإماراتي.

وثمّن رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالأحداث الرياضية والمجتمعية كافة استثماراً لمتطلبات النجاح التي تحرص الإمارات على توفيرها، ما يجعلها تتميز على كثير من دول العالم في ظل توافر البنية التحتية التي أصبحت نقطة جذب واهتمام ضيوف البلاد من الأشقاء والأصدقاء.