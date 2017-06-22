«السعادة» لـ «الدعم المؤسسي»

دبي (الاتحاد)

توج علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي، الفائزين والمشاركين في بطولة السعادة الرمضانية لكرة القدم التي نظمتها ‬اقتصادية ‬دبي ‬ومؤسساتها، وشاركت ‬فيها ‬6 ‬فرق ‬من ‬موظفيها ‬وأبنائهم، وفاز فريق قطاع الدعم المؤسسي بالمركز الأولى، ونال فريق قطاع الرقابة الداخلية الترتيب الثاني، كما تم تكريم الحكم أحمد طاهر لإشرافه على تحكيم المباريات، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب، وأفضل هداف للبطولة.

كما تم تكريم اللجنة المنظمة في صندوق السعادة الذي يترأسه محمد الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي. يأتي ‬تنظيم البطولة بدعم ‬من ‬صندوق ‬السعادة، ‬الصندوق ‬المعني ‬بالتكافل ‬الاجتماعي ‬وتقديم ‬التسهيلات ‬لموظفي ‬اقتصادية ‬دبي ‬ومؤسساتها، ‬إلى ‬جانب ‬تعزيز ‬الأواصر ‬الأخوية ‬بين ‬الموظفين ‬عبر ‬إقامة ‬الفعاليات ‬الترفيهية ‬والرياضية.