«الإمبراطور» بطل ملتقى مرغم

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الإمبراطور كأس ملتقى مرغم الرمضاني لكرة القدم بعد أن تصدر ترتيب الفرق المشاركة برصيد 15 نقطة، لينال كأس البطولة والميداليات الذهبية والجائزة المالية، فيما احتل المركز الثاني فريق البركان برصيد 13 نقطة، ونال كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وتبعهما في المركز الثالث فريق الجوارح برصيد 11 نقطة لينال كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية.

واحتل المركز الرابع فريق الأسود برصيد 10 نقاط، ثم فريق العميد في المركز الخامس برصيد 9 نقطة، وفريق الفرسان في المركز السادس برصيد نقطتين، ثم فريق الزعيم سابع برصيد نقطة واحدة

واختارت اللجنة المنظمة بخيت سعد قائد فريق الجوارح أفضل لاعب في البطولة، فيما نال علي المنهالي كأس أفضل حارس مرمى.

وقدم نصر النيادي، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه اللا محدود للأنشطة الرياضة الرمضانية بسكاي دايف دبي التي استضافت الحدث.

وقال: الهدف من البطولة أبعد من الفوز والخسارة، مشيراً إلى أن التجمع الرمضاني له أهداف سامية وقد تحققت هذه الأهداف في جو من الألفة بين الجميع.

وأشاد النيادي بالروح الرياضية العالية التي تحلى بها اللاعبون مما أسهم في خلق جو من المحبة بين الجميع، وانعكس هذا على الأداء في المباريات، كما أشاد برعاية ميديا لاند للملتقى، وخص بالشكر سامح حبيب رئيس الشركة.