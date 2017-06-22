عالم دبي للرياضة يفتح أبوابه في العيد

دبي (الاتحاد)

يفتح عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي أبوابه أمام الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من أجل ممارسة الرياضة والاستمتاع بالإجازة، حيث توجد أكبر صالة رياضية صيفية في مركز دبي التجاري العالمي، خلال إجازة العيد للتخلص من الوزن الزائد.

ويقدم عالم دبي للرياضة خدمة مجانية من خلال صالة اللياقة البدنية المفتوحة أمام الجمهور، وتدير فيتنس 360، كما يقدم حصصاً فردية، بما في ذلك زومبا، وبلاتيس، وحلقة التدريب، وبرامج ليه ميل، أو موسا.

وتمتلك ساحة الترامبولين «جاست بلاي» شعبية كبيرة بين جميع الأعمار، وهي من الأنشطة الجديدة هذا العام في عالم دبي للرياضة، وتقام ساحة الترامبولين على مساحة 5.400 قدم مربع، وقد تم بناؤها في هولندا، وهي طريقة مثالية للاستمتاع والحفاظ على النشاط في آن واحد، حيث يمكنك البدء بتعلم الأساسيات، أو التوجه مباشرة إلى استعراض مهاراتك الأكروباتية في منطقة القفز الحر، كما يمكنك أيضاً تجربة حلقات كرة السلة، أو التوجه إلى ساحة كرة المراوغة لتجربة تصويب الكرة في جو من المرح. وسوف يتيح كيس الهواء العملاق إمكانية القفز والدوران في الهواء، والالتواء أو دفع نفسك فوق الحاجز، ويبلغ سعر الاشتراك لمدة ساعة واحدة في ساحة الترامبولين 50 درهماً.

ويشارك عالم دبي للرياضة مع أكاديمية زايد عباس للتنس (زاتا)، لتقديم رياضة البادل تنس لأول مرة داخل القاعات، ويمكن وصف اللعبة بأنها مزيج من التنس والاسكواش، ويمكن لعبها زوجياً داخل ملعب زجاجي بالمضارب، وتناسب البادل تنس الأعمار كل من الرجال والسيدات، وهي طريقة جيدة للحفاظ على اللياقة، والمرح، وتجربة شيء جديد بالإضافة إلى استخدام مضمار الجري، الذي يبلغ طوله 545 متراً، أو الانضمام إلى المجتمع الكبير للمبادرة المقدمة من بنج بونج دبي، والاستمتاع بلعب مباراة تنس طاولة مثيرة، حيث تتوافر 12 طاولة تنس خلال فصل الصيف، يتم استخدامها بأولوية الحضور.