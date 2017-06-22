«جولف مينا» تطلق البطولة الثالثة

بريتوريا (الاتحاد)

أطلقت جولة الجولف في دول مينا، إحدى مبادرات هيئة الشيخ مكتوم للجولف، ثالث بطولاتها في جنوب أفريقيا، مع إقامة بطولة «ذا رور» في مدينة بريتوريا بالتعاون مع جولة صن شاين تور.

وحظيت المبادرة الإماراتية بصدى وتجاوب واسع، بعدما بلغ عدد اللاعبين المشاركين في هذه البطولة 111 لاعبا من 17 دولة، تتقدمهم جنوب أفريقيا بمشاركة 77 لاعبا، و12 لاعبا من إنجلترا وبقية الدول منها أميركا والبرتغال وأسكتلندا وتشيلي وكينيا والسويد وسلطنة عمان وغيرها.

وتصدر 3 لاعبين ترتيب الجولة الأولى الافتتاحية برصيد 65 ضربة بواقع 7 ضربات تحت المعدل، وهم الكيني ستيفان أندرسون والجنوب أفريقيان دانيل هاموند وجي جي سينكل.

وحقق التشيلي ماتياس كالديرون أحد لاعبي جولة دول مينا نتيجة لافتة بتواجده بالمركز الرابع بمجموع 67 ضربة بواقع 5 ضربات تحت المعدل، فيما سجل التشيكي سيرل سوك 4 ضربات تحت المعدل.

وواصل السويدي فريدريك فروم تقديم مستويات جيدة الموسم الحالي بتحقيق 3 ضربات تحت المعدل، وبنفس الرصيد جاء الإنجليزي جيمي إليسون الذي سجل أفضل نتائج لاعبي «جولف مينا» في البطولة الماضية في جنوب أفريقيا.

وتختتم «جولف مينا» جولتها في جنوب أفريقيا بعد إقامة بطولتين ناجحتين الشهر الجاري، على أن تتوقف المنافسات في الصيف تمهيدا لإعلان روزنامة الجزء الثاني من الموسم التي ستتضمن بطولات في الإمارات، وعدد من الدول العربية منها دول تنضم للمرة الأولى للجولة التي تعد الوحيدة المعترف بها على مستوى المنطقة من الهيئات الدولية لرياضة الجولف، وهي الجولة الوحيدة في المنطقة المانحة لنقاط التصنيف الدولي المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتشكل هذه الجولة منصة للاعبي المنطقة واللاعبين العرب تحديدا من أجل مقارعة نجوم العالم، والعمل على تطوير قدراتهم والوصول للعالمية، حيث تحظى بمشاركة نخبة من اللاعبين من المغرب والسعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت وغيرها من الدول، مع تواجد لاعبنا أحمد المشرخ اللاعب الوحيد المحترف للجولف في الدولة.