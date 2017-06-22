معهد تدريب رأس الخيمة البطل

رأس الخيمة (الاتحاد)

فاز معهد تدريب شرطة رأس الخيمة بكأس القائد العام للرماية الأولمبية 3 برأس الخيمة على مستوى الإدارات، وشهد الختام العميد غانم أحمد غانم، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، بحضور العقيد سعيد محمد أبو الشوارب المهيري، مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة بالإنابة، والمقدم عبد الله سلمان نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الشرطة.

وحقق المساعد أول ظاهر حمد العرياني من إدارة مراكز الشرطة الشاملة، المركز الأول على المستوى الفردي ذكور فيما حققت المركز الأول على المستوى الفردي سيدّات رقيب أول فاطمة إسماعيل المنصوري من إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة.

وتأتي البطولة، حرصاً من شرطة رأس الخيمة، على تبني الاستراتيجيات والمفاهيم التي من شأنها تعزز نشر ثقافة التنافس والتميز الرياضي بين منتسبي الشرطة، إيماناً بدور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، لما لها من تأثير في غرس الثقة بالنفس وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين منتسبي الشرطة، وتعميق أواصر التعاون والألفة والمحبة والعمل بروح الفريق الواحد، وذلك انسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية، فيما يتعلق بتنمية القدرات البدنية والنفسية والذهنية، بما يدعم تطوير الروابط الاجتماعية وعلاقات الأخوة بين منتسبي الشرطة.