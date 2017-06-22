«الملكي» يكسب لقب حتا

دبي (الاتحاد)

أحرز الفريق الملكي لقب بطولة حتا الرمضانية لكرة القدم، والتي نظمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي ونادي حتا للعام التاسع على التوالي، بعد تفوقه على فريق البيت الأبيض الذي حل في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث لفريق مانشستر سيتي بعد فوزه على فريق القديم.

وحصل راشد البريكي، من الفريق الملكي على جائزة أفضل حارس، بينما نال جمعة محمد ربيع من فريق البيت الأبيض جائزة الهداف، وذلك بعد إحرازه 9 أهداف، كما تم تكريم فريق وادي القور بجائزة الفريق المثالي.

شارك في البطولة 18 فريقاً وحظيت بحضور جماهيري وحماس شديد وشهدت تنافساً عالياً، وساهم في تنظيم البطولة والإشراف على المباريات أكثر من 15 متطوعاً من المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع في منطقة حتا.

وأكدت هناء بكار الحارثي، مدير إدارة التلاحم الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع أن روح التنافس العالية والحماس الكبير والمتزايد الذي تشهده البطولة جعلها أحد الفعاليات الرئيسية التي ينتظرها شباب المنطقة في شهر رمضان، لافتة إلى ارتفاع وعي الشباب بأهمية ممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل وأثرها الإيجابي على صحتهم النفسية والبدنية.

وقالت: تحرص الهيئة على استثمار الفرص والمناسبات المختلفة لتعزيز سعادة أهالي منطقة حتا، وطرح برامج وتنظيم فعاليات تلبي تطلعاتهم. وتابعت: تطورت البطولة على مدار السنوات الماضية، وساهمت بشكل كبير في تعزيز مهارات الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف، وسعدنا بالإقبال الكبير الذي حظيت به المباريات هذا العام، والذي يؤكد أهمية الفعاليات الرياضية في تعزيز التلاحم الاجتماعي والتواصل بين أهالي المنطقة.