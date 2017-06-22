«دبي للثقافة» تُعلن عن إقامة 3 ورش عمل في شهر يوليو

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، عن ورش العمل لشهر يوليو المقبل، ضمن مبادرات برنامج دبي لمسرح الشباب في هذا العام، وتتضمن ثلاث ورش عمل في الفترة من 2 إلى 23 يوليو 2017، وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للفنون في القاهرة.

وستقام أولى الورش في التأليف المسرحي في الفترة من 2 إلى 8 يوليو في مكتبة دبي العامة فرع الطوار، وهي ورشة إبداعية مكثفة في فن الكتابة الدرامية والنصوص المسرحية، وستتناول الورشة عدة محاور ومن أهمها: مفاهيم وأساسيات كتابة النصوص الدرامية والمسرحية، ومفهوم الصراع الدرامي وكيفية تجسيده في النص، وشرح مفهوم البناء الدرامي والارتجال وأنواع الشخصيات الدرامية، وسيتم تضمين الجانب العملي في الورشة من خلال التدريب على كتابة نص مسرحي متكامل، ومن أهم مخرجات هذه الورشة التمكن من ربط جميع عناصر النص المسرحي في وحدة متكاملة مع الرؤية الإخراجية، وسيتولى التدريب فيها الدكتور عصام عبد العزيز، وهو أستاذ ورئيس قسم الدراما والنقد، ووكيل المعهد العالي للفنون المسرحية (سابقاً) ويقوم حالياً بتدريس علوم المسرح والدراما وفن الكتابة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهو أستاذ فن الكتابة بكلية الآداب جامعة عين شمس، وله عديد من المقالات والدراسات والمسرحيات المنشورة، والتي تدرس في الجامعات والمعاهد الفنية.

أما الورشة الثانية بعنوان الأداء الصوتي للممثلين ومقدمي الحفل، فسوف تركز على المهارات المطلوبة للتواصل والتقديم من حيث الدرجات الصوتية ومستوياتها، كما ستتناول الورشة القدرة على التنفس الصحيح في الأداء المسرحي وتقديم الحفل والتدريب على طريقة لفظ الكلمات التي يتضمنها النص المسرحي أو سيناريو مقدمي الحفل، وفي نهاية الورشة سيتم عمل اختبارات للصوت لكل المشتركين، ومن أهم مخرجات هذه الورشة الاستفادة القصوى من تحسين مخارج الصوت في الأداء، وستقام في الفترة من 10 إلى 13 يوليو، في مكتبة دبي العامة فرع الراشدية، وستتولى تقديمها لين دارنلي التي تحمل درجة الدكتوراه في هذا المجال، ولها خبرة تزيد على 25 عاماً في التدريس والتدريب.

أما الورشة الثالثة بعنوان الأزياء المسرحية التي ستقام في الفترة من 16 إلى 23 يوليو، في مكتبة دبي العامة فرع الطوار، وستناول الورشة العديد من المحاور النظرية والعملية منها أساسيات علم تصميم الأزياء والموضة وتوظيف الأزياء لتجسيد لحظات درامية (حاله الفرح، الحزن، الاستقرار، التوتر) والتفريق بين الملابس العادية والمسرحية. ومن أهم مخرجات هذه الورشة التعرف على أحدث صيحات الأزياء المسرحية التي تميزت بالأصالة والإبداع الفني والتي ستساعد المصممين لجعل الملابس جزءًا من العرض المسرحي، وفي نهاية الورشة سيكون هناك جانب عملي مكثف لإنجاز نماذج من تلك الأزياء المسرحية، وستقدم الورشة الدكتورة ليلى مغربي المتخصصة في تصميم الأزياء والتشكيل على المانيكان، وأستاذة تصميم الأزياء والموضة في المعهد العالي للفنون التطبيقية، كما تشغل منصب أستاذة تاريخ الأزياء وتصميم الأزياء بالمعهد العالي للسينما في القاهرة.

وقالت فاطمة الجلاف، رئيس مهرجان دبي لمسرح الشباب، مدير الفعاليات بالإنابة: «تهدف ورش العمل إلى التطوير الأكاديمي للمواهب الشابة، وصولاً إلى جميع الجوانب ذات الصلة بالمسرح وفنون الأداء، ويظهر ذلك من خلال برنامج ورش العمل والمحاضرات الموجهة نحو تثقيفهم حول مختلف جوانب الإنتاج المسرحي بشكل عملي ومدروس، وبالإضافة إلى ذلك ستعمل الورش على تحفيز المشاركين للاشتراك في المسابقات التي سيتم إطلاقها لاحقاً، ومنها مسابقة التأليف المسرحي التي سيكون موضوعها «عام الخير»، حيث سيتم تخصيص جائزة أفضل نص مسرحي لعام الخير، وسيتم إنتاج المسرحية وعرضها خلال مهرجان دبي لمسرح الشباب لعام 2018». وتقام الورش جميعها من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، وتستهدف العاملين في المسارح الأهلية بدولة الإمارات، إضافة إلى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمهتمين من الجمهور.