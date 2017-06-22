دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة - عضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية – عن شروط الانضمام إلى مبادرة «ملتقى المتخصِّصين العرب» الإلكترونية، والتي تضم نخبة من الأكاديميين والتنفيذيين العرب في مجالات التجارة والقطاع الحكومي، والمفكرين والعلماء من جميع دول العالم، وذلك بهدف توفير مِنَصَّةٍ تجمع المختصين، والتعرُّف إلى المواهب والمتميزين من العرب في المنطقة والعالم، وإيجاد الصيغ المناسبة للتعاون فيما بينهم.

وطورت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حزمة من المعايير التي ترشح الراغبين للانضمام إلى الملتقى من مواطني الدول العربية أو العرب الذين يعيشون في أي دولة حول العالم. كما على الراغبين بالانضمام أن يتمتعوا بخبرة تخصصية تتجاوز السنوات العشر، وأن يكونوا حائزين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصهم، بالإضافة إلى إجادة القراءة والكتابة باللغة العربية.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نهدف من خلال هذا الملتقى إلى مد جسور التعاون بين المتخصصين والأكاديميين والتنفيذيين العرب، وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهم، وتنشيط عملية تبادل الأفكار والآراء وتوحيد الرؤى والعمل معاً على الارتقاء بالواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة برمتها، ومواكبة متطلبات العصر الإبداعية المتسارعة».

وأضاف: «طوّرنا هذه المعايير الدقيقة لانتقاء المشاركين في الملتقى، بهدف رفع سوية الحوار وتعزيز قنوات الاتصال، والمضي قدماً في التعاون مع الخبراء والأكاديميين كل في مجاله، حيث سيتم طرح أفكار مبتكرة ومناقشة اقتراحات ومواضيع متجددة تهم المنطقة بأسرها، والعمل على تفعيل أطر عمل واستراتيجيات لتنفيذها، مما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام، وتعزيز روح المبادرة والابتكار في إيجاد الحلول للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة والعالم».

وتابع: «نفخر بهذا الملتقى الذي هو نتاج اتفاقية على درجة عالية من الأهمية مع شركة «لينكد إن» - أكبر وأوسع شبكة تواصل مهني في العالم - حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات متعددة، والاستفادة من الخبرات في إطلاق مجموعة من المبادرات المعنيَّة بالمعرفة والتواصل المعرفي في المنطقة والتي سنقوم بتعريف الجمهور بها تباعاً».

وسوف تشكل مبادرة «ملتقى المتخصِّصين العرب» سقفاً واحداً يجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين والمعلمين والباحثين والعلماء، ومسؤولين في مجموعة من والمؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والجهات البحثية والاستراتيجية، وستتم مناقشة أهم القضايا الراهنة التي تلم بالمنطقة واستخلاص النتائج والتوصيات والاقتراحات والعمل على تنفيذها. وبالإمكان التعرف أكثر على شروط الانضمام إلى «ملتقى المتخصصين العرب» عن طريق الرابط: https://www.linkedin.com/groups/10331780