طارق الخنبشي: بطولة «ريتش تارجت» ولدت ناجحة

عماد النمر (الشارقة)

حققت النسخة الأولى من بطولة ريتش تارجت لكرة القدم مواليد 2004 -2005 التي أقيمت بملاعب المنتزه الوطني بالشارقة، تحت إشراف ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، نجاحاً لافتاً من خلال المستوى الفني المرتفع، والمعدل التهديفي، حيث تم تسجيل 74 هدفا في 22 مباراة، وهو معدل مرتفع يدل على القوة الهجومية لدى الفرق المتنافسة، كما حظيت البطولة باهتمام تسويقي غير مسبوق لمثل هذه المرحلة العمرية، بوجود شركات ومؤسسات وطنية ساهمت في رعاية البطولة، وأفرزت البطولة العديد من المواهب الصغيرة التي لفتت الأنظار من الفرق المشاركة، وتم تكريمهم في كل المباريات باختيار أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى.

وقال طارق الخنبشي رئيس اللجنة المنظمة عضو مجلس الشارقة الرياضي، إن نجاح النسخة الأولى لم يأت من فراغ، فقد احتضن المجلس الفكرة ودعمها بإمكاناته وخبراته ووفر كل سبل النجاح لها، وكانت لتوجيهات ومتابعة الأمين العام للمجلس عبد العزيز النومان الأثر الكبير فيما وصلت إليه البطولة التي ولدت ناجحة.

وأضاف: اللجنة المنظمة لم تترك شيئاً للمصادفة، فقد تم وضع لائحة البطولة بصورة احترافية، وتم إطلاع جميع المدربين والإداريين المشاركين، وطوال أيام البطولة وجدنا التزام الجميع بكل القوانين، سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية.

وتابع: البطولة شهدت ظهور مواهب عديدة من لاعبين ظهروا بصورة جيدة جداً، مع أنديتهم، ورأينا فرقا قدمت مستويات عالية جداً، مثل السيوح والبرشا والنوف وواسط، وهي الفرق التي وصلت للمربع الذهبي، كونها أكثر الفرق جاهزية، وتملك العديد من العناصر الواعدة.