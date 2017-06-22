نجاح باهر لبطولة أبوظبي للإعلام لـ «لبلاي سيتشن»

أبوظبي (الاتحاد)

توجت معالي نورة محمد هلال الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، وسعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، أحمد فودة من دائرة المالية بلقب بطولة البلاي ستيشن الرمضانية الأولى، وذلك في ختام البطولة في أمسية رمضانية التي أقامتها أبوظبي للإعلام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض مساء أمس الأول، وتخلل الأمسية تنظيم المواجهة النهائية التي شهدت تفوق أحمد فودة على محمد العبيدلي 4-3، بعد منافسة قوية رافقها تشجيع كبير من قبل الحضور.

وتم على هامش الأمسية كذلك تكريم محمد العبيدلي بكأس المركز الثاني، وخلدون موسى ومحمد سمير بجائزة المركز الثالث، في ظل أجواء مفعمة بالحماسة والإثارة، كما شهدت الأمسية تكريم فريق مؤسسة لايف الفائز بلقب بطولة الخير الرمضانية لسباعيات كرة القدم التي أقامتها أبوظبي للإعلام بمشاركة 16 فريقاً خلال شهر رمضان المبارك.

وبالعودة إلى مجريات المباراة النهائية لبطولة البلاي ستيشن، فقد تفوق أحمد فودة «ريال مدريد» على محمد العبيدلي «برشلونة» بعد مباراة ماراثونية، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين، إذ كان العبيدلي البادئ بالتسجيل في الشوط الأول قبل أن ينجح فودة في ضبط إيقاعه والتحكم بمجريات اللعب، محرزاً هدفين أنهى بهما الشوط الأول، متفوقاً 2-1، لتتواصل الإثارة في الشوط الثاني الذي أحرز العبيدلي في مطلعه هدف التعادل، لكن فودة كرر سيناريو التفوق، محرزاً الهدفين الثالث والرابع ليمضي بثقة نحو الفوز باللقاء، في حين أن محاولات العبيدلي الأخيرة للظفر باللقاء لم تسفر سوى عن إحراز هدفه الثالث لتستقر النتيجة حتى صافرة النهائية عند 4-3 لمصلحة فودة.

وحقق أحمد فودة الذي فاز بلقب بطولة البلاي ستيشن نتيجتين قياسيتين خلال أدوار المسابقة، ففي الدور التمهيدي نجح في الفوز 7-2، قبل أن يفوز في مباراة نصف النهائي 7-0، فيما لم يحقق أي منافس آخر مثل هذين الانتصارين العريضين.

الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت للعبة كرة القدم «بي إي إس 2017»، وشهدت مشاركة 32 لاعباً وزعوا على مجموعتين، فيما أقيمت المواجهات وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، واستمرت على مدار أسبوع في الخيمة الرمضانية بمقر التلفزيون قبل أن تقام المواجهة النهائية على هامش الأمسية الرمضانية التي نظمتها أبوظبي للإعلام.

وحققت أبوظبي للإعلام الأهداف المنشودة من تنظيم هاتين الفعاليتين الرياضيتين خلال شهر رمضان المبارك عند النظر إلى الحضور الكبير من قبل الموظفين الذين شاركوا في المنافسات أو المتابعين الذي واكبوا المواجهات المختلفة، وفي ظل حضور تنافسي كبير ساهم في تعزيز النواحي الاجتماعية فيما بينهم.

وكانت أبوظبي للإعلام أطلقت على بطولة كرة القدم مسمى «بطولة الخير» التزاماً منها بتوجيهات القيادة الرشيدة بإعلان 2017 عاماً للخير مجسدة هذه الرؤية الكبيرة والمهمة، إذ تحرص أبوظبي للإعلام وما تزال على تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية الأخرى، بحيث تشكل هذه المبادرات نقطة جذب للعاملين والموظفين.