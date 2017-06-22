نجاح باهر لبطولة أبوظبي للإعلام لـ «لبلاي سيتشن»

أبوظبي (الاتحاد)
توجت معالي نورة محمد هلال الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، وسعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، أحمد فودة من دائرة المالية بلقب بطولة البلاي ستيشن الرمضانية الأولى، وذلك في ختام البطولة في أمسية رمضانية التي أقامتها أبوظبي للإعلام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض مساء أمس الأول، وتخلل الأمسية تنظيم المواجهة النهائية التي شهدت تفوق أحمد فودة على محمد العبيدلي 4-3، بعد منافسة قوية رافقها تشجيع كبير من قبل الحضور.
وتم على هامش الأمسية كذلك تكريم محمد العبيدلي بكأس المركز الثاني، وخلدون موسى ومحمد سمير بجائزة المركز الثالث، في ظل أجواء مفعمة بالحماسة والإثارة، كما شهدت الأمسية تكريم فريق مؤسسة لايف الفائز بلقب بطولة الخير الرمضانية لسباعيات كرة القدم التي أقامتها أبوظبي للإعلام بمشاركة 16 فريقاً خلال شهر رمضان المبارك.
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وحقق أحمد فودة الذي فاز بلقب بطولة البلاي ستيشن نتيجتين قياسيتين خلال أدوار المسابقة، ففي الدور التمهيدي نجح في الفوز 7-2، قبل أن يفوز في مباراة نصف النهائي 7-0، فيما لم يحقق أي منافس آخر مثل هذين الانتصارين العريضين.
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وحققت أبوظبي للإعلام الأهداف المنشودة من تنظيم هاتين الفعاليتين الرياضيتين خلال شهر رمضان المبارك عند النظر إلى الحضور الكبير من قبل الموظفين الذين شاركوا في المنافسات أو المتابعين الذي واكبوا المواجهات المختلفة، وفي ظل حضور تنافسي كبير ساهم في تعزيز النواحي الاجتماعية فيما بينهم.
وكانت أبوظبي للإعلام أطلقت على بطولة كرة القدم مسمى «بطولة الخير» التزاماً منها بتوجيهات القيادة الرشيدة بإعلان 2017 عاماً للخير مجسدة هذه الرؤية الكبيرة والمهمة، إذ تحرص أبوظبي للإعلام وما تزال على تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية الأخرى، بحيث تشكل هذه المبادرات نقطة جذب للعاملين والموظفين.