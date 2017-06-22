اشتعال المنافسة على مشاريع السيارات الطائرة

بوخور (أ ف ب)

يتنافس مصنعو السيارات في العالم على ابتكار سيارات قادرة على الطيران مستقبلاً، غير أن التشيكي بافيل بريزينا يسلك مساراً معاكساً من خلال اختراعه طوافة مصغرة يمكنها السير على الطرقات أيضاً.

ويؤكد هذا الطيار البالغ من العمر 51 عاما وهو مهندس صاحب شركة «نيرفانا سيستمز» لصنع محركات مركبات طائرة صغيرة، أن مركبته هي الأولى التي يسمح لها بالتحليق والسير على الطرقات على السواء.

ويقول هذا الرجل صاحب خبرة تمتد على ثلاثة عقود في مجال الطيران لوكالة فرانس برس من عنبر في مطار بريروف-بوخور في شرق تشيكيا «إنه الجهاز الطائر الوحيد المصرح له أيضا للسير على الطرقات»، مضيفا «الآخرون يحاولون تصنيع سيارة فائقة السرعة تكون قادرة على الطيران، غير أن الوضع مختلف هنا».

جهاز «جيرودرايف» المصنوع على أساس طوافة «جيروبلاين» المصغرة مزود بمحرك دوار للصعود والنزول وبمروحة في الخلف لتوفير قوة الدفع اللازمة له. وتشتري شركة بريزينا عدة جاهزة لطوافات «جيروبلاين» من تصنيع شركة ألمانية. وخلال عملية الجمع، يزود الجهاز بنظام يسمح بالانتقال بين محرك عامل على الوقود يوفر قدرة التحليق ومحرك كهربائي يتولى إكمال المهمة مع العجلات. وعلى الطريق، يمكن لمركبة «جيرودرايف» المزودة بمقعدين التنقل بسرعة قصوى تبلغ 40 كيلومترا في الساعة على مسارات قصيرة تسمح على سبيل المثال ببلوغ محطة للمحروقات أو فندق. لكن لا يمكن تسيير المركبة على الطرقات السريعة حيث يُمنع السير بسرعة أدنى من 80 كيلومترا في الساعة. هذا الجهاز المقاوم للريح والمطر والثلج يحتاج إلى حوالي مئة متر للإقلاع. ويمكنه قطع مسافة 600 كيلومتر وبلوغ سرعة قصوى في الجو تبلغ 180 كيلومترا في الساعة.