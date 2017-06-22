633 صندوقاً استثمارياً أجنبياً تروج لمنتجاتها في الإمارات مع نهاية 2016

أبوظبي (وام)

ارتفع عدد الصناديق الأجنبية التي تم تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع إلى 633 صندوقاً مع نهاية العام 2016 بنمو نسبته 5.6%، مقارنة مع عددها في العام 2015 والبالغ 599 صندوقاً. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، أن نشاط الصناديق الأجنبية داخل الدولة تواصل طيلة السنوات الخمس الماضية وقفز في العام 2012 من 218 صندوقاً إلى 498 صندوقاً خلال عام 2013، ثم ارتفع إلى 528 في العام التالي ليبلغ 599 صندوقاً مع نهاية العام 2015.

وعلى صعيد توزيع الصناديق الأجنبية التي تم تسجيلها لدى الهيئة حتى عام 2016، حسب مقار تأسيسها، فقد جاءت سلطة الترخيص بلوكسمبورج في المركز الأول بـ 341 صندوقاً تلاها سلطة الترخيص بإيرلندا بـ 85 صندوقاً ونحو 81 صندوقاً مقرها الأصلي جزر الكايمن و23 في موريشيوس و18 في جيرسي. وبلغ عدد الصناديق التي يقع مقر تأسيسها في السعودية وتروج لمنتجاتها في دولة الإمارات 15 صندوقاً خلال العام 2016، في حين وصل عدد الصناديق ذات المنشأ البحريني 4 صناديق. وعلى صعيد توزيع الصناديق الأجنبية، وفقاً لتصنيف الهيئة للسلطة الرقابية الأجنبية بمقر تأسيس الصندوق، بلغ عدد الصناديق الأجنبية المنشأة لدى السلطات الرقابية المثيلة 492 صندوقاً والصناديق الأجنبية المنشأة لدى السلطات الرقابية غير المثيلة 141 صندوقاً.

تجدر الإشارة إلى أن 24 جهة محلية مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع تتولى عملية الترويج لمنتجات الصناديق الأجنبية داخل الدولة، وعلى نحو يتوافق مع القوانين المطبقة بهذا الخصوص من قبل الهيئة.